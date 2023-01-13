В ХМАО на должность главного аналитика назначили варяга из Тюмени

Аналитический центр ХМАО возглавил Роман Веселин из правительства Тюменской области

13 января 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО утвердило нового директора Регионального аналитического центра Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина, который ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области. Протокол заседания опубликован на официальном сайте правительства округа. «Назначить директором Регионального аналитического центра Веселина Романа Андреевича с 16 января 2023 года. Предложение внесено департаментом экономического развития», — указано в документе. До назначения Веселин работал в Тюмени на должности замглавы департамента инвестполитики области, однако в середине декабря уволился. С 16 декабря 2022 года он был исполняющим обязанности директора РАЦ Югры. Ранее URA.RU писало о назначении главы природнадзора ХМАО. Им стал Алексей Ковалевский, сменивший проработавшего на этой должности 20 лет Сергея Пикунова.

Правительство ХМАО утвердило в должности директора Регионального аналитического центра Романа Веселина, который ранее был заместителем главы департамента инвестиционной политики Тюменской области. Протокол заседания опубликован на официальном сайте правительства округа. «Назначить директором Регионального аналитического центра Веселина Романа Андреевича с 16 января 2023 года. Предложение внесено департаментом экономического развития», — указано в документе. До назначения Веселин работал в Тюмени на должности замглавы департамента инвестполитики области, однако в середине декабря уволился. С 16 декабря 2022 года он был исполняющим обязанности директора РАЦ Югры. Ранее URA.RU писало о назначении главы природнадзора ХМАО. Им стал Алексей Ковалевский, сменивший проработавшего на этой должности 20 лет Сергея Пикунова.