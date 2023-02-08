В Туве решили скандал с жалобами мобилизованных на побои 08 февраля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 + Мобилизованные жаловались на побои от представителей НМ ДНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованных, пожаловавшихся на побои со стороны представителей народной милиции ДНР, переведут в 55-ю бригаду. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. «В Минобороны РФ положительно отнеслись к вопросу о переводе мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — передает слова Ховалыга РБК. Он добавил, что основная часть мобилизованных из Тувы изначально проходит службу в данной бригаде и успешно выполняет задачи в зоне проведения спецоперации. Ранее губернатор Тувы Ховалыг пообещал разобраться с жалобами от тувинских мобилизованных. В соцсетях 5 февраля распространилось видео, на котором тувинские мобилизованные обратились к губернатору и Кара-оолу с просьбой о помощи. Военные пожаловались на избиения и угрозы от представителей народной милиции ДНР. Мобилизованных, пожаловавшихся на побои со стороны представителей народной милиции ДНР, переведут в 55-ю бригаду. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. «В Минобороны РФ положительно отнеслись к вопросу о переводе мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — передает слова Ховалыга РБК. Он добавил, что основная часть мобилизованных из Тувы изначально проходит службу в данной бригаде и успешно выполняет задачи в зоне проведения спецоперации. Ранее губернатор Тувы Ховалыг пообещал разобраться с жалобами от тувинских мобилизованных. В соцсетях 5 февраля распространилось видео, на котором тувинские мобилизованные обратились к губернатору и Кара-оолу с просьбой о помощи. Военные пожаловались на избиения и угрозы от представителей народной милиции ДНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям