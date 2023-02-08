Полицейские задержали дебошира, конфликтовавшего в екатеринбургском баре

Буйного мужчину увезли в отделение полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестного мужчину, устроившего дебош в екатеринбургском баре Jawsspot на Тургенева, 3, задержала полиция. Подробности об этом происшествии URA.RU рассказали читатели.

«Изначально мужчина пришел в бар изрядно подвыпившим и стал провоцировать конфликты с посетителями: садился за стол, куда его не приглашали, портил напитки, кидался в людей вещами. Представители заведения вежливо просили его выйти, он возвращался, становясь более агрессивным, после чего его заперли в предбаннике входа, стекло, которого он разбил. Гости и бармены были вынуждены обороняться от дебошира стульями, чтобы не пустить его во внутрь», — сообщил очевидец конфликта Виталий.

«Мы вызвали скорую, так как у дебошира все руки были в крови, из-за того, что он разбил стекла на входной двери бара. Вслед за скорой прибыли полицейские, которые увезли мужчину в отделение», — рассказала очевидица происшествия.

Пресс-группа УМВД Екатеринбурга дала комментарий по происшествию. «Полицейские доставили буйного мужчину в отдел полиции №1 Кировского района. Ведется выяснение обстоятельств инцидента, по результатам проверки к гражданину будут приняты меры, предусмотренные законодательством», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало о дебошире, разбившем стекла в баре на улице Тургенева, 3 в Екатеринбурге. Мужчина вел себя неадекватно и пытался ворваться в заведение.