Уехавший на фронт настоятель пермского храма попросил о пилах и топорах

Священнослужителю требуется инструмент в зоне СВО Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Настоятель Белогорского монастыря (Пермский край) отец Дорофей, уехавший в зону проведения спецоперации, вновь обратился за помощью к землякам. Священнослужитель попросил знакомых отправить на фронт инструмент, в том числе, топоры и пилы. Список необходимого приводится в паблике «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Спросили у о. Дорофея, что еще нужно кроме тепловизиционных прицелов, дронов. Вот его список. Но он человек скромный на самом деле. В дивизии нужно не только то, о чем он попросил», — сказано в паблике. В списке необходимого приводятся пара генераторов, газовые баллоны, чайники, чай, туристические стулья, термосы, молотки, гвозди топоры и пилы. Также отец Дорофей попросил отправить на передовую стяг с изображением лика Христа.

Священнослужитель из Перми находится в зоне СВО с сентября. В декабре он записал видеообращение, разместив его в соцсети. Отец Дорофей попросил собрать средства на приобретение подержанного автомобиля, который необходим ему для духовного наставничества на фронте.

C конца февраля российские войска проводят на Украине спецоперацию. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации Украины.