Настоятель пермского храма, уехавший на фронт, нуждается в новом авто

Настоятель пермского Белогорского монастыря нуждается на фронте в новом авто

19 декабря 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Автомобиль необходим отцу Дорофею, чтобы перемещаться между воинскими подразделениями (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Настоятель Белогорского монастыря (Пермский край) отец Дорофей, уехавший в зону проведения специальной военной операции, обратился за помощью к землякам. Священнослужитель попросил земляков собрать средства на приобретение автомобиля, который необходим ему для духовного наставничества на фронте. Обращение отца Дорофея опубликовано на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь к вам за помощью: оказать содействие в сборе средств на приобретение автомобиля. Транспортное средство будет использоваться для перемещения между воинскими подразделениями для духовного окормления мною военнослужащих. Необходимо, чтобы оно [авто] было в хорошем, достаточно новом состоянии, потому что ремонтная база здесь полностью отсутствует, а также имело полный привод ля перемещения по пересеченной местности и в тяжело проходимых условиях», — рассказал отец Дорофей. По словам священнослужителя, уже удалось собрать около 300 тысяч рублей на приобретение автомобиля. Игумен Белогорского монастыря, отец Дорофей находится в зоне СВО с сентября. Ранее он разместил видео, в котором рассказал, что выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии. C конца февраля российские войска проводят на Укриане спецоперацию. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донецка от многолетнего геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Настоятель Белогорского монастыря (Пермский край) отец Дорофей, уехавший в зону проведения специальной военной операции, обратился за помощью к землякам. Священнослужитель попросил земляков собрать средства на приобретение автомобиля, который необходим ему для духовного наставничества на фронте. Обращение отца Дорофея опубликовано на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь к вам за помощью: оказать содействие в сборе средств на приобретение автомобиля. Транспортное средство будет использоваться для перемещения между воинскими подразделениями для духовного окормления мною военнослужащих. Необходимо, чтобы оно [авто] было в хорошем, достаточно новом состоянии, потому что ремонтная база здесь полностью отсутствует, а также имело полный привод ля перемещения по пересеченной местности и в тяжело проходимых условиях», — рассказал отец Дорофей. По словам священнослужителя, уже удалось собрать около 300 тысяч рублей на приобретение автомобиля. Игумен Белогорского монастыря, отец Дорофей находится в зоне СВО с сентября. Ранее он разместил видео, в котором рассказал, что выполняет обязанности священнослужителя в составе 6-й дивизии. C конца февраля российские войска проводят на Укриане спецоперацию. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — денацификация и демилитаризация этой страны, защита мирных жителей Донецка от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.