Челябинский депутат-фронтовик сообщил, что ВСУ обстреляли гражданские объекты на Донбассе. Фото

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников недавно вернулся на передовую после короткого отпуска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников рассказал об обстреле ВСУ гражданских объектов в Северодонецке. Информацию об этом он разместил в своем telegram-канале.

«По мнению стрелков из ВСУ, церковные купола — отличный ориентир. По храму на окраинах Северодонецка был прилет. И вот все, что осталось от этого святого места. Для тех, кто это сделал, ничего святого нет уже давно. В Рубежном догорает элеватор с зерном. Он тоже не был военным объектом. Люди остались без хлеба», — написал Колесников.

По мнению Колесникова, на стороне противника кто-то отчитался в выполнении боевой задачи. Отчитался, по словам депутата-фронтовика, «в полной уверенности, что уничтожил опасного врага».

Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.

Вот что осталось от церкви в Северодонецке после удара украинских военных
Сгорел элеватор в Рубежном

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников рассказал об обстреле ВСУ гражданских объектов в Северодонецке. Информацию об этом он разместил в своем telegram-канале. «По мнению стрелков из ВСУ, церковные купола — отличный ориентир. По храму на окраинах Северодонецка был прилет. И вот все, что осталось от этого святого места. Для тех, кто это сделал, ничего святого нет уже давно. В Рубежном догорает элеватор с зерном. Он тоже не был военным объектом. Люди остались без хлеба», — написал Колесников. По мнению Колесникова, на стороне противника кто-то отчитался в выполнении боевой задачи. Отчитался, по словам депутата-фронтовика, «в полной уверенности, что уничтожил опасного врага». Депутат Госдумы Олег Колесников с коллегой Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. После получения повесток оба парламентария прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Оба депутата-бойца недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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