Десятилетний екатеринбуржец Георгий Табуркин не прошел в следующий этап шоу «Голос. Дети». Он выступил на этапе командных выступлений в составе трио с песней группы Многоточие «В жизни так бывает».
«Я хочу сказать всем большое спасибо Вам, Егор Крид, и хотел сказать, что это было очень круто — выступать на этой сцене и почувствовать себя артистом, и моя мечта сбылась — я выступил на этом шоу», — поделился впечатлениями Георгий Табуркин в эфире Первого канала. Его поддержал наставник команды Егор Крид. Он назвал мальчика настоящим артистом.
Георгий Табуркин принял участие в юбилейном сезоне шоу «Голос. Дети». Он прошел отборочный тур и попал в команду артиста Егора Крида.
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