10 февраля 2023

Десятилетний екатеринбуржец проиграл в поединке шоу «Голос. Дети»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Мальчик из Екатеринбурга Георгий Табуркин не прошел в финал шоу «Голос. Дети» Фото:

Десятилетний екатеринбуржец Георгий Табуркин не прошел в следующий этап шоу «Голос. Дети». Он выступил на этапе командных выступлений в составе трио с песней группы Многоточие «В жизни так бывает».

«Я хочу сказать всем большое спасибо Вам, Егор Крид, и хотел сказать, что это было очень круто — выступать на этой сцене и почувствовать себя артистом, и моя мечта сбылась — я выступил на этом шоу», — поделился впечатлениями Георгий Табуркин в эфире Первого канала. Его поддержал наставник команды Егор Крид. Он назвал мальчика настоящим артистом.

Георгий Табуркин принял участие в юбилейном сезоне шоу «Голос. Дети». Он прошел отборочный тур и попал в команду артиста Егора Крида.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Десятилетний екатеринбуржец Георгий Табуркин не прошел в следующий этап шоу «Голос. Дети». Он выступил на этапе командных выступлений в составе трио с песней группы Многоточие «В жизни так бывает». «Я хочу сказать всем большое спасибо Вам, Егор Крид, и хотел сказать, что это было очень круто — выступать на этой сцене и почувствовать себя артистом, и моя мечта сбылась — я выступил на этом шоу», — поделился впечатлениями Георгий Табуркин в эфире Первого канала. Его поддержал наставник команды Егор Крид. Он назвал мальчика настоящим артистом. Георгий Табуркин принял участие в юбилейном сезоне шоу «Голос. Дети». Он прошел отборочный тур и попал в команду артиста Егора Крида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...