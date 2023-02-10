Десятилетний екатеринбуржец проиграл в поединке шоу «Голос. Дети»

11 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мальчик из Екатеринбурга Георгий Табуркин не прошел в финал шоу «Голос. Дети» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Десятилетний екатеринбуржец Георгий Табуркин не прошел в следующий этап шоу «Голос. Дети». Он выступил на этапе командных выступлений в составе трио с песней группы Многоточие «В жизни так бывает». «Я хочу сказать всем большое спасибо Вам, Егор Крид, и хотел сказать, что это было очень круто — выступать на этой сцене и почувствовать себя артистом, и моя мечта сбылась — я выступил на этом шоу», — поделился впечатлениями Георгий Табуркин в эфире Первого канала. Его поддержал наставник команды Егор Крид. Он назвал мальчика настоящим артистом. Георгий Табуркин принял участие в юбилейном сезоне шоу «Голос. Дети». Он прошел отборочный тур и попал в команду артиста Егора Крида.

Десятилетний екатеринбуржец Георгий Табуркин не прошел в следующий этап шоу «Голос. Дети». Он выступил на этапе командных выступлений в составе трио с песней группы Многоточие «В жизни так бывает». «Я хочу сказать всем большое спасибо Вам, Егор Крид, и хотел сказать, что это было очень круто — выступать на этой сцене и почувствовать себя артистом, и моя мечта сбылась — я выступил на этом шоу», — поделился впечатлениями Георгий Табуркин в эфире Первого канала. Его поддержал наставник команды Егор Крид. Он назвал мальчика настоящим артистом. Георгий Табуркин принял участие в юбилейном сезоне шоу «Голос. Дети». Он прошел отборочный тур и попал в команду артиста Егора Крида.