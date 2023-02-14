Хозяину екатеринбургской закусочной, где массово травятся люди, грозит уголовное дело

Следователи проводят проверку после инцидента в закусочной «У Аро» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики возбудят уголовное дело в отношении хозяина или работников сети закусочных «У Аро», где отравились не менее 18 горожан. Однако для этого нужно собрать много доказательств, рассказал URA.RU адвокат, бывший оперативник Сергей Колосовский.

«В данном случае достаточно было и первого раза [отравления], чтобы возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт опасной продукции — прим. URA.RU). Но сложность [для следователей] в том, что здесь нужно думать. Надо доказывать, что отравление произошло по причине умышленных, осознанных действий работников, которые нарушили какие-то технологические требования», — рассказал Колосовский.

Он отметил, что ответственность может лечь на владельца закусочной или на его работников — в зависимости от того, кто допустил нарушения. Если в СК инциденты оставят без реакции, поспособствовать возбуждению уголовного дела может прокурор, добавил Колосовский.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от дополнительных комментариев. Ранее в ведомстве сообщали, что в городе организована проверка. Силовики опрашивают гостей и работников заведения, анализируют документы. Проверку взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Первые отравления произошли в киоске шаурмичной «У Аро» на улице Декабристов в середине января. Пострадали 12 человек, среди которых были и дети. Силовики опечатали здание, однако с 4 по 10 февраля врачи обнаружили еще пять случаев отравления, но уже в другом филиале шаурмичной — на Волгоградской улице.