Бастрыкин взялся за дело о повторном отравлении шаурмой в Екатеринбурге

15 февраля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Бастрыкин контролировал проверку «У Аро» и в конце января Фото: Официальный сайт Президента РФ Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль второе отравление в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК России Богинскому М.В. представить доклад о ходе проверки», — заявили в федеральном СК. О том, что екатеринбуржцы во второй раз отравились в киоске «У Аро», стало известно 14 февраля. В период с 4 по 10 февраля пять человек отравилось после посещения киоска «У Аро» в Верх-Исетском районе. При этом 12 человек отравилось в этом же киоске, но по другому адресу — Декабристов ул., д. 51/2, в период с 16 по 18 января, после чего глава СК РФ взял дело на контроль.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль второе отравление в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК России Богинскому М.В. представить доклад о ходе проверки», — заявили в федеральном СК. О том, что екатеринбуржцы во второй раз отравились в киоске «У Аро», стало известно 14 февраля. В период с 4 по 10 февраля пять человек отравилось после посещения киоска «У Аро» в Верх-Исетском районе. При этом 12 человек отравилось в этом же киоске, но по другому адресу — Декабристов ул., д. 51/2, в период с 16 по 18 января, после чего глава СК РФ взял дело на контроль.