15 февраля 2023

В Пермь из Узбекистана пытались привезти опасную еду

© Служба новостей «URA.RU»
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Потенциально опасные продукты были изъяты и уничтожены Фото:

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили факт попытки ввоза из Узбекистана в Пермь опасной пищевой продукции. Речь идет о меде и молочных продуктах неизвестного происхождения, импорт которых запрещен, согласно указаниям надзорного ведомства.

«29 января 2023 года в Пермский край прибыло 170 человек из Узбекистана. В аэропорту специалистами управления было установлено, что в ручной клади 11 граждан находилась молочная продукция непромышленного изготовления — курут, а также мед без упаковки, маркировки, дате выработки, сроке годности. С целью охраны от заноса заболеваний опасная продукция изъята и уничтожена», — сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении граждан Узбекистана составили административные протоколы за нарушение правил ввоза животноводческой продукции. Четырех иностранцев также оштрафовали — каждого на тысячу рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную еду в почтовой посылке, присланной жителю Березников из Таджикистана. Речь шла о партии кисломолочного продукта неизвестного происхождения.

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Сотрудники управления Россельхознадзора выявили факт попытки ввоза из Узбекистана в Пермь опасной пищевой продукции. Речь идет о меде и молочных продуктах неизвестного происхождения, импорт которых запрещен, согласно указаниям надзорного ведомства. «29 января 2023 года в Пермский край прибыло 170 человек из Узбекистана. В аэропорту специалистами управления было установлено, что в ручной клади 11 граждан находилась молочная продукция непромышленного изготовления — курут, а также мед без упаковки, маркировки, дате выработки, сроке годности. С целью охраны от заноса заболеваний опасная продукция изъята и уничтожена», — сообщили в надзорном ведомстве. В отношении граждан Узбекистана составили административные протоколы за нарушение правил ввоза животноводческой продукции. Четырех иностранцев также оштрафовали — каждого на тысячу рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную еду в почтовой посылке, присланной жителю Березников из Таджикистана. Речь шла о партии кисломолочного продукта неизвестного происхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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