В Пермь из Узбекистана пытались привезти опасную еду

16 февраля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Потенциально опасные продукты были изъяты и уничтожены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники управления Россельхознадзора выявили факт попытки ввоза из Узбекистана в Пермь опасной пищевой продукции. Речь идет о меде и молочных продуктах неизвестного происхождения, импорт которых запрещен, согласно указаниям надзорного ведомства. «29 января 2023 года в Пермский край прибыло 170 человек из Узбекистана. В аэропорту специалистами управления было установлено, что в ручной клади 11 граждан находилась молочная продукция непромышленного изготовления — курут, а также мед без упаковки, маркировки, дате выработки, сроке годности. С целью охраны от заноса заболеваний опасная продукция изъята и уничтожена», — сообщили в надзорном ведомстве. В отношении граждан Узбекистана составили административные протоколы за нарушение правил ввоза животноводческой продукции. Четырех иностранцев также оштрафовали — каждого на тысячу рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную еду в почтовой посылке, присланной жителю Березников из Таджикистана. Речь шла о партии кисломолочного продукта неизвестного происхождения.

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили факт попытки ввоза из Узбекистана в Пермь опасной пищевой продукции. Речь идет о меде и молочных продуктах неизвестного происхождения, импорт которых запрещен, согласно указаниям надзорного ведомства. «29 января 2023 года в Пермский край прибыло 170 человек из Узбекистана. В аэропорту специалистами управления было установлено, что в ручной клади 11 граждан находилась молочная продукция непромышленного изготовления — курут, а также мед без упаковки, маркировки, дате выработки, сроке годности. С целью охраны от заноса заболеваний опасная продукция изъята и уничтожена», — сообщили в надзорном ведомстве. В отношении граждан Узбекистана составили административные протоколы за нарушение правил ввоза животноводческой продукции. Четырех иностранцев также оштрафовали — каждого на тысячу рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную еду в почтовой посылке, присланной жителю Березников из Таджикистана. Речь шла о партии кисломолочного продукта неизвестного происхождения.