В США упрекнули Белый дом в поддержке Украины в ущерб собственной инфраструктуре. Видео

Журналист Рагг: катастрофа в Огайо показала, что Белый дом спонсирует украинский конфликт в ущерб своим гражданам

17 февраля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

США спонсирует Украину вместо того, чтобы заниматься собственной инфраструктурой, сообщил американский журналист Колин Рагг Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США спонсирует украинский конфликт в ущерб решению проблем с инфраструктурой в собственной стране. Об этом свидетельствует ужасное состояние железной дороги в Огайо, на которой произошло крушение поезда с химикатами. Видео, на котором зафиксировано состояние железной дороги, опубликовал американский журналист, совладелец журнала Trending Politics Колин Рагг. «Ваше правительство скорее потратит 100 миллиардов долларов на финансирование кровопролитной войны в Украине, чем потратит деньги на нашу собственную инфраструктуру», — написал Колин Рагг. Сообщение опубликовано на его странице в Twitter. Крушение поезда с химикатами произошло 3 февраля. Поезд перевозил опасные вещества. С рельсов сошло около 10 вагонов. Жители американского штата, где произошло крушение поезда, жалуются на головные боли и тошноту. Химикаты попали в реку, которая обеспечивает питьевой водой около пяти миллионов американских граждан. Жители штата переживают, что крушение поезда привело к экологической катастрофе, передает «Федеральное агентство новостей».

Правительство США спонсирует украинский конфликт в ущерб решению проблем с инфраструктурой в собственной стране. Об этом свидетельствует ужасное состояние железной дороги в Огайо, на которой произошло крушение поезда с химикатами. Видео, на котором зафиксировано состояние железной дороги, опубликовал американский журналист, совладелец журнала Trending Politics Колин Рагг. «Ваше правительство скорее потратит 100 миллиардов долларов на финансирование кровопролитной войны в Украине, чем потратит деньги на нашу собственную инфраструктуру», — написал Колин Рагг. Сообщение опубликовано на его странице в Twitter. Крушение поезда с химикатами произошло 3 февраля. Поезд перевозил опасные вещества. С рельсов сошло около 10 вагонов. Жители американского штата, где произошло крушение поезда, жалуются на головные боли и тошноту. Химикаты попали в реку, которая обеспечивает питьевой водой около пяти миллионов американских граждан. Жители штата переживают, что крушение поезда привело к экологической катастрофе, передает «Федеральное агентство новостей».