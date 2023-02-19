19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Челябинске женщины дарят мужчинам сертификаты на оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , пистолет, оружие, стрельба, стрельба из пистолета
Перед 23 февраля сертификатов в оружейные магазины покупают на 50% больше Фото:

В Челябинске перед 23 февраля спрос на сертификаты оружейных магазинов увеличился на 50%. О том, что женщины часто дарят своим мужчинам сертификаты, URA.RU сообщили в сети оружейных магазинов «Царская охота».

«Оружие, которое не требует разрешение, в подарок на 23 февраля не покупают. Чаще всего своим мужчинам берут сертификаты от одной до трех тысяч рублей. К празднику спрос на них увеличивается где-то на 50%», — уточнили URA.RU в «Царской охоте».

В магазине URA.RU также отметили, что мужчины часто оплачивают сертификатами патроны к оружию и посещение стрелкового комплекса. Из-за того, что на посещение комплекса также повышается спрос, в «Царской охоте» в преддверии праздника выпускают специальные «пакеты» с количеством выстрелов в тире. Несмотря на то, что приобрести пакетное предложение может каждый, услугой можно воспользоваться только тем, у кого есть разрешение на оружие или заключение от врача.

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В Челябинске перед 23 февраля спрос на сертификаты оружейных магазинов увеличился на 50%. О том, что женщины часто дарят своим мужчинам сертификаты, URA.RU сообщили в сети оружейных магазинов «Царская охота». «Оружие, которое не требует разрешение, в подарок на 23 февраля не покупают. Чаще всего своим мужчинам берут сертификаты от одной до трех тысяч рублей. К празднику спрос на них увеличивается где-то на 50%», — уточнили URA.RU в «Царской охоте». В магазине URA.RU также отметили, что мужчины часто оплачивают сертификатами патроны к оружию и посещение стрелкового комплекса. Из-за того, что на посещение комплекса также повышается спрос, в «Царской охоте» в преддверии праздника выпускают специальные «пакеты» с количеством выстрелов в тире. Несмотря на то, что приобрести пакетное предложение может каждый, услугой можно воспользоваться только тем, у кого есть разрешение на оружие или заключение от врача.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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