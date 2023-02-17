Минобороны РФ сменило командующих военными округами: главное к вечеру 17 февраля

Новым командующим ЦВО назначен Андрей Мордвичев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны РФ назначило новых командующих военными округами. Командующим Центрального военного округа стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, главным по Западному военному округу стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, в Южном военном округе главнокомандующим стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 февраля.
- Минобороны РФ назначило генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева командующим Центральным военным округом. Командиром Западным Военным округом стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев будет командовать Южным военным округом. Военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA.RU предположил, что назначение Мордвичева на должность главы ЦВО может говорить о планах России вернуть территории, оставленные осенью 2022 года.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об отправке танков Leopard 1 A5 Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиров Зеленским.
- Переговоры РФ и Украины будут возможны только после вывода российских войск с украинских земель. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- Российский лидер Владимир Путин подписал изменения в закон «о ветеранах». Согласно новым поправкам, жены военнослужащих, погибших на СВО, будут получать меры социальной поддержки.
- В Севастополе российская противовоздушная оборона сбила беспилотник ВСУ в районе Балаклавской ТЭС. По словам главы региона Михаила Развожаева, станция не получила никаких повреждений.
- Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что украинские силы стягивают войска на славянском и краснолиманском направлениях. До этого переброшенные военные находились на херсонском направлении.
- Вооруженные силы Украины теряют в боях за Бахмут столько же бойцов, сколько в сражениях под Кременной. По словам Марочко, в боях за город ВСУ теряют порядка двухсот человек в день. Из-за тяжелой ситуации в Бахмуте обозреватель отдела обороны и национальной безопасности издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу написал, что украинцам лучше вывести войска из города, пока российские бойцы их не окружили.
- Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по украинским предприятиям, снабжающих ВСУ топливом. Удары производились оружием большой дальности воздушного и морского базирования, передает сообщение Минобороны РФ Пятый канал.
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