В Севастополе сбили беспилотник, который летел на Балаклавскую ТЭС

Беспилотник не успел нанести повреждений, сообщил Михаил Развожаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ПВО России сбила украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Станция не получила повреждений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — рассказал Михаил Развожаев в своем
В феврале ПВО России сбила 2 беспилотника за день. Они не успели долететь до своей цели и упали в Черном море.
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