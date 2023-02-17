В Севастополе сбили беспилотник, который летел на Балаклавскую ТЭС

Беспилотник не успел нанести повреждений, сообщил Михаил Развожаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ПВО России сбила украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Станция не получила повреждений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — рассказал Михаил Развожаев в своем telegram-канале . Он также отметил, что ВСУ не оставляют попытки атаковать стратегические объекты Севастополя.

В феврале ПВО России сбила 2 беспилотника за день. Они не успели долететь до своей цели и упали в Черном море.