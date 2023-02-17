В Севастополе сбили беспилотник, который летел на Балаклавскую ТЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Беспилотник не успел нанести повреждений, сообщил Михаил Развожаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ПВО России сбила украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Станция не получила повреждений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — рассказал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что ВСУ не оставляют попытки атаковать стратегические объекты Севастополя.

В феврале ПВО России сбила 2 беспилотника за день. Они не успели долететь до своей цели и упали в Черном море.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ПВО России сбила украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Станция не получила повреждений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — рассказал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что ВСУ не оставляют попытки атаковать стратегические объекты Севастополя. В феврале ПВО России сбила 2 беспилотника за день. Они не успели долететь до своей цели и упали в Черном море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...