Киеву посоветовали оставить Бахмут

19fortyfive: ВСУ должны сдать Бахмут до кружения войск в котел
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, пожарище, руины, днр, разрушения, зачистка, танк, ВСУ, последствия обстрела, волноваха, z войска, разбитая техника
Бахмут скоро будет окружен армией России, написал Ставрос Атламазоглу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ лучше прекратить бой под Бахмутом (Артемовском) и вывести войска из города. Иначе отряд армии Украины может быть оркужен. Об этом написал Обозреватель обороны и национальной безопасности Ставрос Атламазоглу.

«Ситуация в Бахмуте становится все более опасной для украинских сил. Благодаря численной силе российским войскам удалось продвинуться на север и юг города, и теперь они угрожают ВСУ окружением», — написал Ставрос Атламазоглу в материале для 19fortyfive. Автор отметил, что украинским силам лучше отступить на запад, ведь Бахмут не выполняет никакой стратегической цели.

Битва за Бахмут началась с лета 2022 года. К 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с юга. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что Бахмут в ДНР является самой горячей точкой на фронте, сообщает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ лучше прекратить бой под Бахмутом (Артемовском) и вывести войска из города. Иначе отряд армии Украины может быть оркужен. Об этом написал Обозреватель обороны и национальной безопасности Ставрос Атламазоглу. «Ситуация в Бахмуте становится все более опасной для украинских сил. Благодаря численной силе российским войскам удалось продвинуться на север и юг города, и теперь они угрожают ВСУ окружением», — написал Ставрос Атламазоглу в материале для 19fortyfive. Автор отметил, что украинским силам лучше отступить на запад, ведь Бахмут не выполняет никакой стратегической цели. Битва за Бахмут началась с лета 2022 года. К 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с юга. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что Бахмут в ДНР является самой горячей точкой на фронте, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...