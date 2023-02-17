Киеву посоветовали оставить Бахмут

19fortyfive: ВСУ должны сдать Бахмут до кружения войск в котел

Бахмут скоро будет окружен армией России, написал Ставрос Атламазоглу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ лучше прекратить бой под Бахмутом (Артемовском) и вывести войска из города. Иначе отряд армии Украины может быть оркужен. Об этом написал Обозреватель обороны и национальной безопасности Ставрос Атламазоглу.

«Ситуация в Бахмуте становится все более опасной для украинских сил. Благодаря численной силе российским войскам удалось продвинуться на север и юг города, и теперь они угрожают ВСУ окружением», — написал Ставрос Атламазоглу в материале для 19fortyfive . Автор отметил, что украинским силам лучше отступить на запад, ведь Бахмут не выполняет никакой стратегической цели.

Битва за Бахмут началась с лета 2022 года. К 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с юга. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что Бахмут в ДНР является самой горячей точкой на фронте, сообщает RT.