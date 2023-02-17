Марочко: ВСУ экстренно стягивают войска к Красному Лиману из Херсона

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, ВСУ, stock, сау гиацинт
ВСУ пребывают войска с херсонского направления, доложил Андрей Марочко Фото:
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ВСУ увеличивают количество отрядов на направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе. Ранее переброшенные войска находились на херсонском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что подразделения прибывают с херсонского направления.

Город Славянск, в котором сейчас идут бои, находится на северо-западе от Бахмута. Красный Лиман располагается севернее. В конце декабря декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. 12 февраля бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора рядом с городом. Основатель военной компании Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут будет взят силами его солдат.

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ВСУ увеличивают количество отрядов на направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе. Ранее переброшенные войска находились на херсонском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. «Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что подразделения прибывают с херсонского направления. Город Славянск, в котором сейчас идут бои, находится на северо-западе от Бахмута. Красный Лиман располагается севернее. В конце декабря декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. 12 февраля бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора рядом с городом. Основатель военной компании Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут будет взят силами его солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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