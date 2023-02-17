Марочко: ВСУ экстренно стягивают войска к Красному Лиману из Херсона

ВСУ пребывают войска с херсонского направления, доложил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ увеличивают количество отрядов на направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе. Ранее переброшенные войска находились на херсонском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что подразделения прибывают с херсонского направления.

Город Славянск, в котором сейчас идут бои, находится на северо-западе от Бахмута. Красный Лиман располагается севернее. В конце декабря декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. 12 февраля бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора рядом с городом. Основатель военной компании Евгений Пригожин отмечал, что Бахмут будет взят силами его солдат.