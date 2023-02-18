СК начал проверку после нападения собак на девочку в Перми

Следователи проверяют факт нападения собак на девочку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет начал проверку после нападения собак на девочку в Перми. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. Сообщается, что животные напали на несовершеннолетнюю днем в поселке Ферма.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет сведениям организована доследственная проверка по факту нападения собак на несовершеннолетнюю. Предварительно установлено, что в феврале 2023 года в поселке Ферма в дневное время на нее напали собаки», — отметили в следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет выясняться, какие меры принимали чиновники для того, чтобы обеспечить безопасную обстановку в поселке.