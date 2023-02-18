18 февраля 2023
17 февраля 2023

СК начал проверку после нападения собак на девочку в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проверяют факт нападения собак на девочку Фото:

Следственный комитет начал проверку после нападения собак на девочку в Перми. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. Сообщается, что животные напали на несовершеннолетнюю днем в поселке Ферма.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет сведениям организована доследственная проверка по факту нападения собак на несовершеннолетнюю. Предварительно установлено, что в феврале 2023 года в поселке Ферма в дневное время на нее напали собаки», — отметили в следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет выясняться, какие меры принимали чиновники для того, чтобы обеспечить безопасную обстановку в поселке.

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Следственный комитет начал проверку после нападения собак на девочку в Перми. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. Сообщается, что животные напали на несовершеннолетнюю днем в поселке Ферма. «Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет сведениям организована доследственная проверка по факту нападения собак на несовершеннолетнюю. Предварительно установлено, что в феврале 2023 года в поселке Ферма в дневное время на нее напали собаки», — отметили в следкоме. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет выясняться, какие меры принимали чиновники для того, чтобы обеспечить безопасную обстановку в поселке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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