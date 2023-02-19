Тагильских полицейских, в чьей машине погиб задержанный, побоялись выпускать из СИЗО

20 февраля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Силовики считают, что обвиняемые могут согласовать свои показания друг с другом Фото: Илья Московец © URA.RU Следователи боятся выпускать из СИЗО тагильских полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина, в машине которых ранее умер задержанный Сергей Шамрин. Силовики считают, что обвиняемые могут согласовать свои показания друг с другом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат потерпевшей стороны Алексей Бушмаков. «На данном этапе расследования я считаю, что домашний арест не будет соответствовать интересам расследования и правосудия, потому что показания обвиняемый не дает. Какова его позиция, какова его роль в этом преступлении, кто выполнял объективную сторону этого преступления, кто причинил смерть Шамрину — неизвестно. Они ничего об этом не говорят. И, соответственно, их роль пока непонятна, и они могут согласовать свои показания, ввести следствие в заблуждение, и, скажем так, невозможно будет установить истину по делу», — сказал Бушмаков. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении тагильских полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Дело в том, что в их машине умер задержанный Шамрин. По версии следователей, задержанный умер из-за перелома шейного позвонка, полученного после задержания. Предположительно, полицейские засунули Шамрина в спецавтомобиль вперед головой.

Следователи боятся выпускать из СИЗО тагильских полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина, в машине которых ранее умер задержанный Сергей Шамрин. Силовики считают, что обвиняемые могут согласовать свои показания друг с другом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат потерпевшей стороны Алексей Бушмаков. «На данном этапе расследования я считаю, что домашний арест не будет соответствовать интересам расследования и правосудия, потому что показания обвиняемый не дает. Какова его позиция, какова его роль в этом преступлении, кто выполнял объективную сторону этого преступления, кто причинил смерть Шамрину — неизвестно. Они ничего об этом не говорят. И, соответственно, их роль пока непонятна, и они могут согласовать свои показания, ввести следствие в заблуждение, и, скажем так, невозможно будет установить истину по делу», — сказал Бушмаков. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении тагильских полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Дело в том, что в их машине умер задержанный Шамрин. По версии следователей, задержанный умер из-за перелома шейного позвонка, полученного после задержания. Предположительно, полицейские засунули Шамрина в спецавтомобиль вперед головой.