Замглавы Пермского краевого суда назначили варяга из Екатеринбурга

Заместителем председателя Пермского краевого суда стала Мария Торжевская

22 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Александр Суханкин привез себе заместителя из Екатеринбурга Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском краевом суде назначен новый заместитель председателя. Им стала выходец из Екатеринбурга Мария Торжевская. «Заместителем председателя Пермского краевого суда назначена сегодня, 22 февраля 2023 года, Мария Торжевская. Состоялось торжественное мероприятие по случаю ее официального вступления в должность», — говорится на сайте суда. Торжевская родилась в городе Ревда Свердловской области. Окончила Уральскую государственную юридическую академию. До назначения в Пермь работала в Свердловском областном суде. Как ранее рассказывало URA.RU, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, назначенный в марте 2022 года, сам работал в Екатеринбурге. Вступая в должность, он говорил, что перед судебными системами Пермского края и Свердловской области стоит задача интеграции.

В Пермском краевом суде назначен новый заместитель председателя. Им стала выходец из Екатеринбурга Мария Торжевская. «Заместителем председателя Пермского краевого суда назначена сегодня, 22 февраля 2023 года, Мария Торжевская. Состоялось торжественное мероприятие по случаю ее официального вступления в должность», — говорится на сайте суда. Торжевская родилась в городе Ревда Свердловской области. Окончила Уральскую государственную юридическую академию. До назначения в Пермь работала в Свердловском областном суде. Как ранее рассказывало URA.RU, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, назначенный в марте 2022 года, сам работал в Екатеринбурге. Вступая в должность, он говорил, что перед судебными системами Пермского края и Свердловской области стоит задача интеграции.