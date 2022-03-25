Пермские и свердловские суды ждет интеграция

25 марта 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Александр Суханкин обещает реформы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перед судебными системами Пермского края и Свердловской области стоит задача интеграции. Об этом, вступая в должность, заявил новый председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, который ранее работал в соседнем регионе. «Могу с уверенностью сказать, что судебные практики, подходы к рассмотрению дел судами Свердловской области и Пермского края во многом схожи, что будет безусловно способствовать их интеграции. В настоящий момент это объективный вопрос и должно быть осуществлено, поскольку мы входим в единый судебный кассационный округ, в пределах которого действует Седьмой кассационный суд общей юрисдикции», — пояснил он, передает корреспондент URA.RU. В состав Седьмого кассационного округа кроме пермского и свердловского входят региональные суды Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Председатель Седьмого кассационного суда Сергей Минин на церемонии в Перми отметил, что приход на пост главы суда Прикамья человека из другого региона — это плюс: «Это позволит развиваться судебной системе. Тот опыт, который Александр Николаевич приобрел в судебной системе Свердловской области, буде востребован в Пермском крае». Президент России Владимир Путин назначил Суханкина председателем Пермского краевого суда 18 марта. Сегодня он официально вступил в должность, на торжественной церемонии, собравшей глав силовых ведомств, губернатора и спикера парламента. Ранее Суханкин работал замглавы Свердловского областного суда, а начал карьеру с должности мирового судьи в городе Полевской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Перед судебными системами Пермского края и Свердловской области стоит задача интеграции. Об этом, вступая в должность, заявил новый председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, который ранее работал в соседнем регионе. «Могу с уверенностью сказать, что судебные практики, подходы к рассмотрению дел судами Свердловской области и Пермского края во многом схожи, что будет безусловно способствовать их интеграции. В настоящий момент это объективный вопрос и должно быть осуществлено, поскольку мы входим в единый судебный кассационный округ, в пределах которого действует Седьмой кассационный суд общей юрисдикции», — пояснил он, передает корреспондент URA.RU. В состав Седьмого кассационного округа кроме пермского и свердловского входят региональные суды Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Председатель Седьмого кассационного суда Сергей Минин на церемонии в Перми отметил, что приход на пост главы суда Прикамья человека из другого региона — это плюс: «Это позволит развиваться судебной системе. Тот опыт, который Александр Николаевич приобрел в судебной системе Свердловской области, буде востребован в Пермском крае». Президент России Владимир Путин назначил Суханкина председателем Пермского краевого суда 18 марта. Сегодня он официально вступил в должность, на торжественной церемонии, собравшей глав силовых ведомств, губернатора и спикера парламента. Ранее Суханкин работал замглавы Свердловского областного суда, а начал карьеру с должности мирового судьи в городе Полевской.