Концерт в Лужниках 22 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

В Москве начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества, на котором ждут выступление президента России Владимира Путина. Онлайн-трансляция ведется на youtube-канале URA.RU.
Концерт открыл артист и режиссер Владимир Машков. Он заявил, что «каждое столетие для России начинается с войны с Западом».
Патриотические мероприятия сегодня проходят во многих городах России. Ожидается, что в столице РФ выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса. К ним присоединятся SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ», Олег Газманов. Официального выступления Путина не было анонсировано.
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