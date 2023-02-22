Концерт в Лужниках 22 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

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Митинг-концерт
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Москве Фото:

В Москве начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества, на котором ждут выступление президента России Владимира Путина. Онлайн-трансляция ведется на youtube-канале URA.RU.

Концерт открыл артист и режиссер Владимир Машков. Он заявил, что «каждое столетие для России начинается с войны с Западом».

Патриотические мероприятия сегодня проходят во многих городах России. Ожидается, что в столице РФ выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса. К ним присоединятся SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ», Олег Газманов. Официального выступления Путина не было анонсировано.

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В Москве начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества, на котором ждут выступление президента России Владимира Путина. Онлайн-трансляция ведется на youtube-канале URA.RU. Концерт открыл артист и режиссер Владимир Машков. Он заявил, что «каждое столетие для России начинается с войны с Западом». Патриотические мероприятия сегодня проходят во многих городах России. Ожидается, что в столице РФ выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса. К ним присоединятся SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ», Олег Газманов. Официального выступления Путина не было анонсировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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