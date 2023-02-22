Концерт в Лужниках 22 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция 22 февраля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 + Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества, на котором ждут выступление президента России Владимира Путина. Онлайн-трансляция ведется на youtube-канале URA.RU. Концерт открыл артист и режиссер Владимир Машков. Он заявил, что «каждое столетие для России начинается с войны с Западом». Патриотические мероприятия сегодня проходят во многих городах России. Ожидается, что в столице РФ выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса. К ним присоединятся SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ», Олег Газманов. Официального выступления Путина не было анонсировано. В Москве начался митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества, на котором ждут выступление президента России Владимира Путина. Онлайн-трансляция ведется на youtube-канале URA.RU. Концерт открыл артист и режиссер Владимир Машков. Он заявил, что «каждое столетие для России начинается с войны с Западом». Патриотические мероприятия сегодня проходят во многих городах России. Ожидается, что в столице РФ выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса. К ним присоединятся SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ», Олег Газманов. Официального выступления Путина не было анонсировано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям