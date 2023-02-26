В Челябинской области выросли темпы строительства жилья

27 февраля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

За январь 2023 в регионе введено 402,6 тысяч квадратных метров жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Брединском и Саткинском районах Челябинской области в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года темпы строительства жилья выросли почти на 100 процентов. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «За январь текущего года в нашем регионе введено 402,6 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года», — поделились в сообщении контрольно-счетной палаты региона. Темпы ввода жилья за вышеуказанный период выросли в Брединском (+860,7%), Саткинском (+807,9%), Октябрьском (+234,4%), Копейском (217,3%) и Кыштымском (+169,4%) районах. Таким образом, Челябинской области удалось перевыполнить план по вводу жилья, поставленный губернатором Алексеем Текслером в 2022 году.

В Брединском и Саткинском районах Челябинской области в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года темпы строительства жилья выросли почти на 100 процентов. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «За январь текущего года в нашем регионе введено 402,6 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года», — поделились в сообщении контрольно-счетной палаты региона. Темпы ввода жилья за вышеуказанный период выросли в Брединском (+860,7%), Саткинском (+807,9%), Октябрьском (+234,4%), Копейском (217,3%) и Кыштымском (+169,4%) районах. Таким образом, Челябинской области удалось перевыполнить план по вводу жилья, поставленный губернатором Алексеем Текслером в 2022 году.