26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Челябинской области выросли темпы строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, виды города, стройка, мороз
За январь 2023 в регионе введено 402,6 тысяч квадратных метров жилья Фото:

В Брединском и Саткинском районах Челябинской области в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года темпы строительства жилья выросли почти на 100 процентов. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«За январь текущего года в нашем регионе введено 402,6 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года», — поделились в сообщении контрольно-счетной палаты региона.

Темпы ввода жилья за вышеуказанный период выросли в Брединском (+860,7%), Саткинском (+807,9%), Октябрьском (+234,4%), Копейском (217,3%) и Кыштымском (+169,4%) районах. Таким образом, Челябинской области удалось перевыполнить план по вводу жилья, поставленный губернатором Алексеем Текслером в 2022 году.

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В Брединском и Саткинском районах Челябинской области в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года темпы строительства жилья выросли почти на 100 процентов. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «За январь текущего года в нашем регионе введено 402,6 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года», — поделились в сообщении контрольно-счетной палаты региона. Темпы ввода жилья за вышеуказанный период выросли в Брединском (+860,7%), Саткинском (+807,9%), Октябрьском (+234,4%), Копейском (217,3%) и Кыштымском (+169,4%) районах. Таким образом, Челябинской области удалось перевыполнить план по вводу жилья, поставленный губернатором Алексеем Текслером в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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