26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, инфекционное отделение, коронавирус, красная зона, ковид 19
В Тюменской области показатель заболеваемости выше, чем в среднем по стране Фото:

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до конца марта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта. Решение принято на заседании оперативного штаба 27 февраля», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале.

По данным Роспотребнадзора области, в регионе в течение шести недель отмечалось ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. С 20 по 26 февраля заболеваемость стала снижаться. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 137 зараженных.

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Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до конца марта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта. Решение принято на заседании оперативного штаба 27 февраля», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале. По данным Роспотребнадзора области, в регионе в течение шести недель отмечалось ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. С 20 по 26 февраля заболеваемость стала снижаться. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 137 зараженных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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