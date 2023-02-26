В Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до конца марта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.
«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта. Решение принято на заседании оперативного штаба 27 февраля», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале.
По данным Роспотребнадзора области, в регионе в течение шести недель отмечалось ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. С 20 по 26 февраля заболеваемость стала снижаться. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 137 зараженных.
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