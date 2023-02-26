В Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

27 февраля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Тюменской области показатель заболеваемости выше, чем в среднем по стране Фото: Илья Московец © URA.RU Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до конца марта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта. Решение принято на заседании оперативного штаба 27 февраля», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале. По данным Роспотребнадзора области, в регионе в течение шести недель отмечалось ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. С 20 по 26 февраля заболеваемость стала снижаться. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 137 зараженных.

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до конца марта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта. Решение принято на заседании оперативного штаба 27 февраля», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале. По данным Роспотребнадзора области, в регионе в течение шести недель отмечалось ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. С 20 по 26 февраля заболеваемость стала снижаться. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 137 зараженных.