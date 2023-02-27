Федеральные сети такси в ХМАО вытесняют местные сервисы с рынка

Федеральные сети скупают местные сервисы такси в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральные сети такси «Автолига» и «Таксовичкоф» вытесняют местные сервисы перевозки пассажиров из городов ХМАО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший владелец службы такси из Лянтора.

«Год назад к нам зашла „Автолига“, начала демпинговать и заявки упали. Поэтому я после шести лет работы на рынке решил продать свой бизнес, его приобрела сетевая фирма „Таксовичкоф“», — пояснил бизнесмен.

Сейчас предприниматель продает программное обеспечение, которое не стали покупать владельцы сети, внедрившие на рынок свои брендовые приложения. «В Нижнесортымском еще есть шанс заработать, поскольку там некоторые водители до сих пор принимают заказы по рации. Приложение адаптируется к любому населенному пункту — достаточно сменить настройки», — посоветовал бизнесмен.

Для выяснения обстоятельств агентство направило запросы в «Автолигу» и в компанию «Транс-Миссия», владеющую брендом «Таксовичкоф». На момент публикации новости ответ от адресатов не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО создали сервис вызова бесплатного служебного автотранспорта для чиновников. Приложение для телефона позволяет без звонка вызвать машину для рабочей поездки.