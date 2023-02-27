Путин выразил благодарность челябинским врачам и заводу в Южноуральске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент поблагодарил коллектив южноуральского завода и двух врачей из Челябинска и Магнитогорска Фото:

Врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. В распоряжении, подписанным главой государства 27 февраля, благодарность выражена также коллективу АО «Южноуральский завод «Кристалл».

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность врачу городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Александровне Королевой и врачу „Челябинской областной станции переливания крови“ Марине Витальевне Кузиной. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность АО „Южноуральский завод ‚Кристалл‘“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин отметил челябинца за достигнутые успехи в работе. Глава государства выразил благодарность старшему менеджеру (в промышленности) за добросовестный труд.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. В распоряжении, подписанным главой государства 27 февраля, благодарность выражена также коллективу АО «Южноуральский завод «Кристалл». «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность врачу городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Александровне Королевой и врачу „Челябинской областной станции переливания крови“ Марине Витальевне Кузиной. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность АО „Южноуральский завод ‚Кристалл‘“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее Путин отметил челябинца за достигнутые успехи в работе. Глава государства выразил благодарность старшему менеджеру (в промышленности) за добросовестный труд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...