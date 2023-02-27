Путин выразил благодарность челябинским врачам и заводу в Южноуральске

Врачам «Челябинской областной станции переливания крови» Марине Кузиной и городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Королевой объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. В распоряжении, подписанным главой государства 27 февраля, благодарность выражена также коллективу АО «Южноуральский завод «Кристалл».
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность врачу городской больницы №2 Магнитогорска Евгении Александровне Королевой и врачу „Челябинской областной станции переливания крови“ Марине Витальевне Кузиной. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность АО „Южноуральский завод ‚Кристалл‘“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин отметил челябинца за достигнутые успехи в работе. Глава государства выразил благодарность старшему менеджеру (в промышленности) за добросовестный труд.
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