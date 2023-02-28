Челябинскую школу «заминировали» с помощью классного чата

01 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

За криминальную шутку школьников придется отвечать их родителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученики «заминировали» школу Челябинска с помощью классного чата. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел 28 февраля. Несколько учеников челябинской школы отправили анонимное сообщение в классный чат о минировании школы. Позже выяснилось, что правонарушителями оказались шестиклассники», — рассказал URA.RU источник. После получения сигнала о минировании сотрудники полиции провели осмотр школы. Взрывных и других опасных веществ обнаружено не было. Эвакуация педагогов и учащихся школы не производилась. «Подростки отправили ложное сообщение со своего телефона. Несмотря на анонимность сообщения, найти и установить их личности не составило труда», — отметил инсайдер. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На звонок корреспондента в ведомстве не ответили.

Ученики «заминировали» школу Челябинска с помощью классного чата. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел 28 февраля. Несколько учеников челябинской школы отправили анонимное сообщение в классный чат о минировании школы. Позже выяснилось, что правонарушителями оказались шестиклассники», — рассказал URA.RU источник. После получения сигнала о минировании сотрудники полиции провели осмотр школы. Взрывных и других опасных веществ обнаружено не было. Эвакуация педагогов и учащихся школы не производилась. «Подростки отправили ложное сообщение со своего телефона. Несмотря на анонимность сообщения, найти и установить их личности не составило труда», — отметил инсайдер. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На звонок корреспондента в ведомстве не ответили.