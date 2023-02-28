28 февраля 2023

Челябинскую школу «заминировали» с помощью классного чата

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, собака, разминирование, омон
За криминальную шутку школьников придется отвечать их родителям Фото:

Ученики «заминировали» школу Челябинска с помощью классного чата. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел 28 февраля. Несколько учеников челябинской школы отправили анонимное сообщение в классный чат о минировании школы. Позже выяснилось, что правонарушителями оказались шестиклассники», — рассказал URA.RU источник.

После получения сигнала о минировании сотрудники полиции провели осмотр школы. Взрывных и других опасных веществ обнаружено не было. Эвакуация педагогов и учащихся школы не производилась.

«Подростки отправили ложное сообщение со своего телефона. Несмотря на анонимность сообщения, найти и установить их личности не составило труда», — отметил инсайдер.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На звонок корреспондента в ведомстве не ответили.

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Ученики «заминировали» школу Челябинска с помощью классного чата. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел 28 февраля. Несколько учеников челябинской школы отправили анонимное сообщение в классный чат о минировании школы. Позже выяснилось, что правонарушителями оказались шестиклассники», — рассказал URA.RU источник. После получения сигнала о минировании сотрудники полиции провели осмотр школы. Взрывных и других опасных веществ обнаружено не было. Эвакуация педагогов и учащихся школы не производилась. «Подростки отправили ложное сообщение со своего телефона. Несмотря на анонимность сообщения, найти и установить их личности не составило труда», — отметил инсайдер. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На звонок корреспондента в ведомстве не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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