Челябинскую школу «заминировали» с помощью классного чата

Ученики «заминировали» школу Челябинска с помощью классного чата. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел 28 февраля. Несколько учеников челябинской школы отправили анонимное сообщение в классный чат о минировании школы. Позже выяснилось, что правонарушителями оказались шестиклассники», — рассказал URA.RU источник.
После получения сигнала о минировании сотрудники полиции провели осмотр школы. Взрывных и других опасных веществ обнаружено не было. Эвакуация педагогов и учащихся школы не производилась.
«Подростки отправили ложное сообщение со своего телефона. Несмотря на анонимность сообщения, найти и установить их личности не составило труда», — отметил инсайдер.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На звонок корреспондента в ведомстве не ответили.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.