Губернатор Текслер анонсировал строительство и капремонт больниц в Челябинской области

Президент Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в Кремле. В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своём обращении к депутатам Законодательного собрания губернатор подчеркнул значимость национальных проектов для региона.
«В 2025 году в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону мы завершим работы на 98 медицинских объектах — будет построено 18 новых объектов, а также на 80 объектах будет завершен капитальный ремонт. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры область не знала даже в советские годы», — поделился глава региона.
Как отметил Алексей Текслер, бюджет национальных проектов в Челябинской области в 2025 году — более 40 миллиардов рублей. Планируется продолжить программу модернизации первичного звена в следующие пять лет. Будут построены поликлиники в Чурилово, на Северо-Западе Челябинска, в Миассе, в ряде других территорий.
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