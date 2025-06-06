Губернатор Текслер анонсировал строительство и капремонт больниц в Челябинской области

В Челябинске поликлиники построят в Чурилово и на северо-западе
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет нацпроектов в регионе в 2025 году составляет более 40 миллиардов рублей
Бюджет нацпроектов в регионе в 2025 году составляет более 40 миллиардов рублей Фото:

Президент Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в Кремле. В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своём обращении к депутатам Законодательного собрания губернатор подчеркнул значимость национальных проектов для региона.

«В 2025 году в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону мы завершим работы на 98 медицинских объектах — будет построено 18 новых объектов, а также на 80 объектах будет завершен капитальный ремонт. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры область не знала даже в советские годы», — поделился глава региона.

Как отметил Алексей Текслер, бюджет национальных проектов в Челябинской области в 2025 году — более 40 миллиардов рублей. Планируется продолжить программу модернизации первичного звена в следующие пять лет. Будут построены поликлиники в Чурилово, на Северо-Западе Челябинска, в Миассе, в ряде других территорий.

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Президент Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в Кремле. В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своём обращении к депутатам Законодательного собрания губернатор подчеркнул значимость национальных проектов для региона. «В 2025 году в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону мы завершим работы на 98 медицинских объектах — будет построено 18 новых объектов, а также на 80 объектах будет завершен капитальный ремонт. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры область не знала даже в советские годы», — поделился глава региона. Как отметил Алексей Текслер, бюджет национальных проектов в Челябинской области в 2025 году — более 40 миллиардов рублей. Планируется продолжить программу модернизации первичного звена в следующие пять лет. Будут построены поликлиники в Чурилово, на Северо-Западе Челябинска, в Миассе, в ряде других территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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