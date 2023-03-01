Режиссера из Екатеринбурга уличили в дискредитации армии РФ

Режиссера из Екатеринбурга Антона Бутакова просят проверить по статье о дискредитации армии РФ

02 марта 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Бутаков написал дискредитирующий армию пост почти год назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественное движение «Зов народа» написало обращение (имеется в распоряжении редакции) главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить главного режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге Антона Бутакова. Общественники обнаружили в его социальных сетях пост, дискредитирующий армию России. Об этом представители движения сообщили корреспонденту URA.RU. «Изучив его страницу, общественным движением „Зов Народа“ было обнаружено, что Бутаков 25 февраля 2022 года выступил против специальной военной операции», — заявили общественники и указали, что молодой человек опубликовал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с надписью, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. Также они приложили к письму скриншот записи и ссылку на нее. Ранее главный режиссер ЦСД Антон Бутаков пожаловался на то, что его учреждению не выделяют губернаторские гранты. Кроме этого, он раскритиковал работы, которые получили деньги от области. Антон Бутаков с 2017 года является главным режиссером Центра современной драматургии, с 2008 года входил в труппу «Коляда-театра».

Общественное движение «Зов народа» написало обращение (имеется в распоряжении редакции) главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить главного режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге Антона Бутакова. Общественники обнаружили в его социальных сетях пост, дискредитирующий армию России. Об этом представители движения сообщили корреспонденту URA.RU. «Изучив его страницу, общественным движением „Зов Народа“ было обнаружено, что Бутаков 25 февраля 2022 года выступил против специальной военной операции», — заявили общественники и указали, что молодой человек опубликовал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с надписью, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. Также они приложили к письму скриншот записи и ссылку на нее. Ранее главный режиссер ЦСД Антон Бутаков пожаловался на то, что его учреждению не выделяют губернаторские гранты. Кроме этого, он раскритиковал работы, которые получили деньги от области. Антон Бутаков с 2017 года является главным режиссером Центра современной драматургии, с 2008 года входил в труппу «Коляда-театра».