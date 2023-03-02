Байден с усмешкой рассказал о смерти американских детей

New York Post: Байден усмехнулся, сообщив о смерти двух американских детей от наркотика

03 марта 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Джо Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух детей от наркотика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джозеф Байден усмехнулся, комментируя смерть двух американских детей, скончавшихся от наркотика фентанила. Свой комментарий он дал выступая перед однопартийцами в Балтиморе, сообщает New York Post. «Она [член палаты представителей Марджори Тейлор Грин] очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двух детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации [президента США Дональда Трампа]», — публикует выступление Джо Байдена New York Post . На видео со своим выступлением американский лидер не перестает ухмыляться, рассказывая эту историю. Ранее URA.RU рассказало, что американцы возмутились расисткой шуткой Байдена. Он произнес ее на мероприятии в честь месяца афроамериканской истории.

Президент США Джозеф Байден усмехнулся, комментируя смерть двух американских детей, скончавшихся от наркотика фентанила. Свой комментарий он дал выступая перед однопартийцами в Балтиморе, сообщает New York Post. «Она [член палаты представителей Марджори Тейлор Грин] очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двух детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации [президента США Дональда Трампа]», — публикует выступление Джо Байдена New York Post. На видео со своим выступлением американский лидер не перестает ухмыляться, рассказывая эту историю. Ранее URA.RU рассказало, что американцы возмутились расисткой шуткой Байдена. Он произнес ее на мероприятии в честь месяца афроамериканской истории.