На государственную поддержку сельского хозяйства в областном бюджете запланировано 2,6 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал автомобиль Lada лучшей доярке региона. От имени губернатора первый заместитель Алексей Шмыков поздравил лидеров в молочном животноводстве. Об этом рассказали на сайте правительства Свердловской области.

«Благодаря всем вам Свердловская область уверенно занимает лидирующие позиции в стране по производству молока. В прошлом году вы произвели почти 850 тысяч тонн. Достижения в отрасли — это свидетельство профессионализма, добросовестности и ответственности работников сельскохозяйственных предприятий и ферм. Мы продолжим оказывать системную поддержку нашим животноводам и делать все необходимое, чтобы обеспечить жителям сельских территорий те же возможности, такой же уровень комфорта, как и в городах», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он вручил профессионалам грамоты, дипломы и благодарственные письма. Лучшая доярка области Людмила Масленникова получила ключи от автомобиля Lada.

Ежегодно «уральские молочники» ставят новые рекорды. Более полусотни хозяйств по итогам 2022 года получили от каждой коровы более восьми тысяч килограммов молока.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила лидеров с их успехами. «В нынешнем году на государственную поддержку сельского хозяйства в областном бюджете запланировано 2,6 млрд рублей», — подытожила она.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев наградил благодарственным письмом президента благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксению Хохрякову. Год назад девушка сама доставляла помощь от неравнодушных граждан в народные республики.

Лучшую доярку в Свердловской области наградили новым автомобилем Фото: официальный сайт правительства Свердловской области