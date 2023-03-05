Психолог назвала четыре способа восстановиться от выгорания на работе

Психолог Голд: для борьбы с выгоранием на работе необходимо распределять нагрузку

05 марта 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Для борьбы с выгоранием нужно распределять нагрузку на рабочем месте, заявила Джесси Голд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для того чтобы восстановиться от выгорания на работе, нужно научиться переключаться из рабочего режима в режим отдыха, а также распределять нагрузку, больше общаться с коллегами, а также контролировать свой уровень стресса. Об этом заявила психолог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) Джесси Голд. По словам психолога, необходимо отдыхать от работы, а не заниматься рабочими делами на досуге. «Работе довольно легко проникнуть во все сферы вашей жизни. Поэтому вам нужно понять, что ваше рабочее „я“ — это не все ваше „я“, а потом найти способы реализовать себя и в других аспектах своей жизни», — сказала Джесси Голд. Ее слова приводит «Ридус». Специалист посоветовала найти занятие, которое бы разделяло день на две части. «Это может быть пробежка после рабочего дня или горячий душ», — отметила специалист. Голд порекомендовала заручиться поддержкой коллег. Она подчеркнула, что хорошее и доверительное общение поможет чувствовать себя увереннее на рабочем месте. Также эксперт заявила о необходимости распределять нагрузку на работе. Она советует распределить задачи таким образом, чтобы было равное количество простых и сложных дел. Психолог отметила и важность контроля над уровнем стресса. Одними из лучших способов для этого являются медитации, физические упражнения, ведение дневника и массаж, заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того чтобы восстановиться от выгорания на работе, нужно научиться переключаться из рабочего режима в режим отдыха, а также распределять нагрузку, больше общаться с коллегами, а также контролировать свой уровень стресса. Об этом заявила психолог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) Джесси Голд. По словам психолога, необходимо отдыхать от работы, а не заниматься рабочими делами на досуге. «Работе довольно легко проникнуть во все сферы вашей жизни. Поэтому вам нужно понять, что ваше рабочее „я“ — это не все ваше „я“, а потом найти способы реализовать себя и в других аспектах своей жизни», — сказала Джесси Голд. Ее слова приводит «Ридус». Специалист посоветовала найти занятие, которое бы разделяло день на две части. «Это может быть пробежка после рабочего дня или горячий душ», — отметила специалист. Голд порекомендовала заручиться поддержкой коллег. Она подчеркнула, что хорошее и доверительное общение поможет чувствовать себя увереннее на рабочем месте. Также эксперт заявила о необходимости распределять нагрузку на работе. Она советует распределить задачи таким образом, чтобы было равное количество простых и сложных дел. Психолог отметила и важность контроля над уровнем стресса. Одними из лучших способов для этого являются медитации, физические упражнения, ведение дневника и массаж, заключила специалист.