Свердловчанин, который полз на коленях к кабинету врача, записал обращение. Видео

06 марта 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Свердловчанин, который полз до кабинета врача на четвереньках, остался доволен работой медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, который в травмпункте в Каменске-Уральском (Свердловская область) полз до кабинета врача на четвереньках, объяснил свой поступок. По его словам, он просто не видел необходимости просить помощи у медперсонала. Свой поступок свердловчанин записал на видео, которое предоставили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «Я посчитал, что незначительная травма была ног, и решили скорую не вызывать. На своем транспорте добрались. Ну, как в машину я на даче залез, на коленках добрался, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта. На коленках я как бы дополз. Потом мне дали кресло-коляску. И в принципе, у меня никаких претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет. Претензий к врачам нет», — говорит пациент на видео. На вопрос о том, как данная история попала в СМИ, мужчина заявил, что это произошло по вине брата. «Брат заснял этот момент. И с чего-то взял и выложил, хотя я ему говорил не выкладывать. Так попало это видео. Хотя вот здесь нет никаких нареканий со стороны медперсонала. Предоставили кресло-каталку, провели рентген, поставили болеутоляющий укол. Обратно уже убеждали в машину с кресло-каталкой через пандус выкатили в машину. Мы спокойно сели и поехали в горбольницу №2. В принципе, никаких претензий к врачам нет», — резюмировал мужчина. Ранее URA.RU писало, что в социальных сетях стало активно распространяться видео, на котором пациент травмпункта в Каменске-Уральском на коленках ползет до кабинета врача. Тогда близкие заявили, что медики отказались предоставлять пациенту коляску. Видео вызвало бурную общественную реакцию. В региональном минздраве организовали проверку по поступившей информации. Позже к разбору инцидента присоединились силовые структуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчина, который в травмпункте в Каменске-Уральском (Свердловская область) полз до кабинета врача на четвереньках, объяснил свой поступок. По его словам, он просто не видел необходимости просить помощи у медперсонала. Свой поступок свердловчанин записал на видео, которое предоставили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «Я посчитал, что незначительная травма была ног, и решили скорую не вызывать. На своем транспорте добрались. Ну, как в машину я на даче залез, на коленках добрался, так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта. На коленках я как бы дополз. Потом мне дали кресло-коляску. И в принципе, у меня никаких претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет. Претензий к врачам нет», — говорит пациент на видео. На вопрос о том, как данная история попала в СМИ, мужчина заявил, что это произошло по вине брата. «Брат заснял этот момент. И с чего-то взял и выложил, хотя я ему говорил не выкладывать. Так попало это видео. Хотя вот здесь нет никаких нареканий со стороны медперсонала. Предоставили кресло-каталку, провели рентген, поставили болеутоляющий укол. Обратно уже убеждали в машину с кресло-каталкой через пандус выкатили в машину. Мы спокойно сели и поехали в горбольницу №2. В принципе, никаких претензий к врачам нет», — резюмировал мужчина. Ранее URA.RU писало, что в социальных сетях стало активно распространяться видео, на котором пациент травмпункта в Каменске-Уральском на коленках ползет до кабинета врача. Тогда близкие заявили, что медики отказались предоставлять пациенту коляску. Видео вызвало бурную общественную реакцию. В региональном минздраве организовали проверку по поступившей информации. Позже к разбору инцидента присоединились силовые структуры.