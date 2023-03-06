06 марта 2023

Мэр подарил жилье свердловским семьям. Фото

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил 22 семьям субсидии на покупку жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи смогут купить или построить собственное жилье Фото:

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев 6 марта вручил 22 молодым семьям сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщил сам мэр.

«Радостное событие сегодня у 22 тагильских молодых семей. Они получили сертификаты на приобретение жилья по федеральной и областной программам, оба направления софинансирует город», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте». Из 22 семей, восемь — многодетные, где воспитывают троих и более детей.

Семьи смогут потратить деньги на строительство дома, приобретение жилья или погашение уже имеющегося ипотечного кредита, сообщили в пресс-службе администрации города. Размер выплаты зависел от количества членов семьи. Самая большая субсидия составила — более двух млн рублей. Всего семьям выплатили 17,5 млн рублей, из которых 14,5 млн рублей — из местного бюджета, остальные — из федеральной и областной казны, добавили в пресс-службе.

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Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев 6 марта вручил 22 молодым семьям сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщил сам мэр. «Радостное событие сегодня у 22 тагильских молодых семей. Они получили сертификаты на приобретение жилья по федеральной и областной программам, оба направления софинансирует город», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте». Из 22 семей, восемь — многодетные, где воспитывают троих и более детей. Семьи смогут потратить деньги на строительство дома, приобретение жилья или погашение уже имеющегося ипотечного кредита, сообщили в пресс-службе администрации города. Размер выплаты зависел от количества членов семьи. Самая большая субсидия составила — более двух млн рублей. Всего семьям выплатили 17,5 млн рублей, из которых 14,5 млн рублей — из местного бюджета, остальные — из федеральной и областной казны, добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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