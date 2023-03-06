Мэр подарил жилье свердловским семьям. Фото

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил 22 семьям субсидии на покупку жилья

07 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Семьи смогут купить или построить собственное жилье Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев 6 марта вручил 22 молодым семьям сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщил сам мэр. «Радостное событие сегодня у 22 тагильских молодых семей. Они получили сертификаты на приобретение жилья по федеральной и областной программам, оба направления софинансирует город», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте». Из 22 семей, восемь — многодетные, где воспитывают троих и более детей. Семьи смогут потратить деньги на строительство дома, приобретение жилья или погашение уже имеющегося ипотечного кредита, сообщили в пресс-службе администрации города. Размер выплаты зависел от количества членов семьи. Самая большая субсидия составила — более двух млн рублей. Всего семьям выплатили 17,5 млн рублей, из которых 14,5 млн рублей — из местного бюджета, остальные — из федеральной и областной казны, добавили в пресс-службе. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила Фото: сайт администрации Нижнего Тагила Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев 6 марта вручил 22 молодым семьям сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщил сам мэр. «Радостное событие сегодня у 22 тагильских молодых семей. Они получили сертификаты на приобретение жилья по федеральной и областной программам, оба направления софинансирует город», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте». Из 22 семей, восемь — многодетные, где воспитывают троих и более детей. Семьи смогут потратить деньги на строительство дома, приобретение жилья или погашение уже имеющегося ипотечного кредита, сообщили в пресс-службе администрации города. Размер выплаты зависел от количества членов семьи. Самая большая субсидия составила — более двух млн рублей. Всего семьям выплатили 17,5 млн рублей, из которых 14,5 млн рублей — из местного бюджета, остальные — из федеральной и областной казны, добавили в пресс-службе.