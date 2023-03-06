06 марта 2023
05 марта 2023

Депутат Госдумы от ХМАО поздравил женщин из семей мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча депутатов Государственной Думы Сидорова Александра и Завального Павла с депутатами Думы города. Сургут, завальный павел
Завальный посетил Белоярский район с рабочим визитом Фото:

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Об этом на свой странице в telegram-канале рассказал глава района Сергей Маненков.

«Белоярский с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы, председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный. В завершение рабочего визита мы посетили торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню — 8 марта, где поздравили и поблагодарили женщин из семей мобилизованных», — говорится в сообщении.

Во время визита Завальный пообщался с главами сельских поселений, депутатами районной думы и городского поселения, руководителями органов администрации, представителями общественности и ответил на волнующие их вопросы. Депутат также провел прием по личным вопросам и встретился со студентами.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери.

Женщин поздравили с наступающим праздником

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Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Об этом на свой странице в telegram-канале рассказал глава района Сергей Маненков. «Белоярский с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы, председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный. В завершение рабочего визита мы посетили торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню — 8 марта, где поздравили и поблагодарили женщин из семей мобилизованных», — говорится в сообщении. Во время визита Завальный пообщался с главами сельских поселений, депутатами районной думы и городского поселения, руководителями органов администрации, представителями общественности и ответил на волнующие их вопросы. Депутат также провел прием по личным вопросам и встретился со студентами. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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