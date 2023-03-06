Депутат Госдумы от ХМАО поздравил женщин из семей мобилизованных. Фото

07 марта 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Завальный посетил Белоярский район с рабочим визитом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Об этом на свой странице в telegram-канале рассказал глава района Сергей Маненков. «Белоярский с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы, председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный. В завершение рабочего визита мы посетили торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню — 8 марта, где поздравили и поблагодарили женщин из семей мобилизованных», — говорится в сообщении. Во время визита Завальный пообщался с главами сельских поселений, депутатами районной думы и городского поселения, руководителями органов администрации, представителями общественности и ответил на волнующие их вопросы. Депутат также провел прием по личным вопросам и встретился со студентами. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери. Женщин поздравили с наступающим праздником telegram-канал Сергея Маненкова

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Об этом на свой странице в telegram-канале рассказал глава района Сергей Маненков. «Белоярский с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы, председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный. В завершение рабочего визита мы посетили торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню — 8 марта, где поздравили и поблагодарили женщин из семей мобилизованных», — говорится в сообщении. Во время визита Завальный пообщался с главами сельских поселений, депутатами районной думы и городского поселения, руководителями органов администрации, представителями общественности и ответил на волнующие их вопросы. Депутат также провел прием по личным вопросам и встретился со студентами. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери.