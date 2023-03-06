06 марта 2023

КПРФ официально назвала преемника осужденного депутата челябинского заксобрания

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Судебные прения по делу Армана Аракеляна. Челябинск, аракелян арман
Мандат Армана Аракеляна (на фото) отдадут Андрею Дуде Фото:

КПРФ официально назвала Андрея Дуду преемником осужденного за коррупцию депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна. Документы на него поступили в облизбирком, подтвердили URA.RU 7 марта в ведомстве.

«Комиссия соберется, чтобы согласовать передачу мандата, 9 марта. Вручение состоится на ближайшей мартовской сессии ЗСО», — пояснили URA.RU в облизбиркоме.

54-летний Дуда работает в областном парламенте помощником депутата и руководит федерацией хоккея на валенках. В 2020 году он пытался пройти в ЗСО по спискам КПРФ, но партия не набрала достаточного процента голосов.

Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей. Прокуратура уже потребовала отменить приговор, поскольку четверо подельников депутата из числа сотрудников Росавтодора получили условные сроки.

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КПРФ официально назвала Андрея Дуду преемником осужденного за коррупцию депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна. Документы на него поступили в облизбирком, подтвердили URA.RU 7 марта в ведомстве. «Комиссия соберется, чтобы согласовать передачу мандата, 9 марта. Вручение состоится на ближайшей мартовской сессии ЗСО», — пояснили URA.RU в облизбиркоме. 54-летний Дуда работает в областном парламенте помощником депутата и руководит федерацией хоккея на валенках. В 2020 году он пытался пройти в ЗСО по спискам КПРФ, но партия не набрала достаточного процента голосов. Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей. Прокуратура уже потребовала отменить приговор, поскольку четверо подельников депутата из числа сотрудников Росавтодора получили условные сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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