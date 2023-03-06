КПРФ официально назвала преемника осужденного депутата челябинского заксобрания

07 марта 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мандат Армана Аракеляна (на фото) отдадут Андрею Дуде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU КПРФ официально назвала Андрея Дуду преемником осужденного за коррупцию депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна. Документы на него поступили в облизбирком, подтвердили URA.RU 7 марта в ведомстве. «Комиссия соберется, чтобы согласовать передачу мандата, 9 марта. Вручение состоится на ближайшей мартовской сессии ЗСО», — пояснили URA.RU в облизбиркоме. 54-летний Дуда работает в областном парламенте помощником депутата и руководит федерацией хоккея на валенках. В 2020 году он пытался пройти в ЗСО по спискам КПРФ, но партия не набрала достаточного процента голосов. Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей. Прокуратура уже потребовала отменить приговор, поскольку четверо подельников депутата из числа сотрудников Росавтодора получили условные сроки.

КПРФ официально назвала Андрея Дуду преемником осужденного за коррупцию депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна. Документы на него поступили в облизбирком, подтвердили URA.RU 7 марта в ведомстве. «Комиссия соберется, чтобы согласовать передачу мандата, 9 марта. Вручение состоится на ближайшей мартовской сессии ЗСО», — пояснили URA.RU в облизбиркоме. 54-летний Дуда работает в областном парламенте помощником депутата и руководит федерацией хоккея на валенках. В 2020 году он пытался пройти в ЗСО по спискам КПРФ, но партия не набрала достаточного процента голосов. Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей. Прокуратура уже потребовала отменить приговор, поскольку четверо подельников депутата из числа сотрудников Росавтодора получили условные сроки.