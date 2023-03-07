07 марта 2023

В ХМАО подрядчик на треть снизил стоимость сноса зданий в промзоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос больничного корпуса по улице Кирова. Курган, мусор, экскаватор, снос здания, ковш, кирпичи, строительный
На демонтаж объектов заказчик выделил подрядчику 30 дней (фото из архива) Фото:

Снос зданий и оборудования в промзоне поселка Солнечный Сургутского района ХМАО обойдется мэрии дешевле на треть. Контракт выиграл подрядчик, предложивший за демонтаж 1,7 млн рублей, снизив первоначальную стоимость на 35%, сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по сносу объектов на территории земельного участка № 86:03:0051508:304, расположенного по адресу: ХМАО — Югра, Сургутский район, п.Солнечный, промышленная зона. Начальная цена — 4 970 884,8 рублей. Предложение победителя аукциона — 1 776 310,13 рублей», — указано на портале.

На момент публикации новости данные подрядчика, победившего на аукционе, на портале не раскрыты. Заказчик, департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района, отводит на демонтаж 30 дней. При этом уточняется, что работы необходимо выполнить в срок до 1 мая 2023 года. Согласно условиям контракта, подрядчик должен снести несколько зданий, резервуары для нефтепродуктов, газобаллонное оборудование, строительные вагончики и другие объекты.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость строительства кладбища в Нижневартовске также снизилась на треть. Подрядчик выиграл электронный аукцион, сбив цену с 70 до 50 миллионов рублей.

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Снос зданий и оборудования в промзоне поселка Солнечный Сургутского района ХМАО обойдется мэрии дешевле на треть. Контракт выиграл подрядчик, предложивший за демонтаж 1,7 млн рублей, снизив первоначальную стоимость на 35%, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по сносу объектов на территории земельного участка № 86:03:0051508:304, расположенного по адресу: ХМАО — Югра, Сургутский район, п.Солнечный, промышленная зона. Начальная цена — 4 970 884,8 рублей. Предложение победителя аукциона — 1 776 310,13 рублей», — указано на портале. На момент публикации новости данные подрядчика, победившего на аукционе, на портале не раскрыты. Заказчик, департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района, отводит на демонтаж 30 дней. При этом уточняется, что работы необходимо выполнить в срок до 1 мая 2023 года. Согласно условиям контракта, подрядчик должен снести несколько зданий, резервуары для нефтепродуктов, газобаллонное оборудование, строительные вагончики и другие объекты. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость строительства кладбища в Нижневартовске также снизилась на треть. Подрядчик выиграл электронный аукцион, сбив цену с 70 до 50 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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