В Челябинске легковушка разрушила павильон в ДТП

По предварительным данным, автобус помешал движению иномарки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Советском районе Челябинска легковой автомобиль разрушил киоск. О том, что в ДТП пострадала продавец торгового павильона, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«По предварительным данным, ПАЗ помешал движению Toyota Camry, за рулем которой находилась женщина 1996 года рождения. После чего автомобиль совершил наезд на торговый павильон на улице Блюхера 45/1», — уточнили в ведомстве.

В ДТП пострадала продавец 1965 года рождения. Ей оказывается медицинская помощь.

В результате ДТП пострадала продавец киоска Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска