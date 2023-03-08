08 марта 2023

В Челябинске легковушка разрушила павильон в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс
По предварительным данным, автобус помешал движению иномарки Фото:

В Советском районе Челябинска легковой автомобиль разрушил киоск. О том, что в ДТП пострадала продавец торгового павильона, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«По предварительным данным, ПАЗ помешал движению Toyota Camry, за рулем которой находилась женщина 1996 года рождения. После чего автомобиль совершил наезд на торговый павильон на улице Блюхера 45/1», — уточнили в ведомстве.

В ДТП пострадала продавец 1965 года рождения. Ей оказывается медицинская помощь.

В Челябинске легковушка разрушила павильон в ДТП
В результате ДТП пострадала продавец киоска
Фото:
В Челябинске легковушка разрушила павильон в ДТП
В киоск въехала Toyota Camry
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Советском районе Челябинска легковой автомобиль разрушил киоск. О том, что в ДТП пострадала продавец торгового павильона, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «По предварительным данным, ПАЗ помешал движению Toyota Camry, за рулем которой находилась женщина 1996 года рождения. После чего автомобиль совершил наезд на торговый павильон на улице Блюхера 45/1», — уточнили в ведомстве. В ДТП пострадала продавец 1965 года рождения. Ей оказывается медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...