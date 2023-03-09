В Копейске продается гостиница с баней и кафе

В гостинице 19 номеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, продается готовый бизнес: гостиница с баней и кафе. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«В связи с переездом в другой регион, продается действующий, готовый и прибыльный, бизнес — гостиница, банный комплекс и кафе. Расположен в 20 минутах от г. Челябинска и в 15 минутах от г. Копейска. Территория 7 соток огорожена и находится под видеонаблюдением. Большая парковка перед комплексом. Своя котельная, скважина и все коммуникации, проведен газ», — сказано в объявлении на «Авито».

В объявлении указано, что в гостинице 19 номеров (2 отдельных здания), баня состоит из 3 номеров (парилка, основная комната, комната отдыха), кафе с банкетным залом на 60 посадочных мест. Накоплена база клиентов. Цена комплекса составляет 12 млн 499 тысяч рублей.

Недавно в регионе на продажу выставили комплекс «Брудершафт» в Сосновском районе, находящийся в 10 км от Челябинска. Стоимость объекта составляет 20 млн 990 тысяч рублей. Также выставлен на продажу ресторан в парке им. Пушкина областной столицы.