28 февраля 2023

Под Челябинском продают ресторанно-гостиничный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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28-я межрегиональная медико-фармацевтическая выставка-форум МЕДФАРМ. Пермь, стол, кайтеринг, кафе, ресторан, белая скатерть, черное и белое
Трехэтажное здание используется и как ресторан, и как гостиница Фото:

Под Челябинском продается ресторанно-гостиничный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается ресторанно-гостиничный комплекс с широкими возможностями предоставления услуг в сфере отдыха и развлечений. Здание полностью оборудовано всем необходимым для ведения бизнеса. Здание имеет три этажа, площадь 677 кв. м», — сказано в объявлении на «Авито».

Судя по фотографиям, иллюстрирующим объявление, на продажу выставили комплекс «Брудершафт» в Сосновском районе, находящийся в 10 км от Челябинска. Стоимость объекта составляет 20 млн 990 тысяч рублей.

Также, как недавно писало URA.RU, в Челябинске на продажу за 45 млн рублей выставлена сауна «Одиссей». Банный комплекс расположен в Шершнях.

Здание находится в 10 км от Челябинска, расположено по трассе Челябинск-Екатеринбург

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Под Челябинском продается ресторанно-гостиничный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается ресторанно-гостиничный комплекс с широкими возможностями предоставления услуг в сфере отдыха и развлечений. Здание полностью оборудовано всем необходимым для ведения бизнеса. Здание имеет три этажа, площадь 677 кв. м», — сказано в объявлении на «Авито». Судя по фотографиям, иллюстрирующим объявление, на продажу выставили комплекс «Брудершафт» в Сосновском районе, находящийся в 10 км от Челябинска. Стоимость объекта составляет 20 млн 990 тысяч рублей. Также, как недавно писало URA.RU, в Челябинске на продажу за 45 млн рублей выставлена сауна «Одиссей». Банный комплекс расположен в Шершнях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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