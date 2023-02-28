Под Челябинском продают ресторанно-гостиничный комплекс

Трехэтажное здание используется и как ресторан, и как гостиница Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Под Челябинском продается ресторанно-гостиничный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается ресторанно-гостиничный комплекс с широкими возможностями предоставления услуг в сфере отдыха и развлечений. Здание полностью оборудовано всем необходимым для ведения бизнеса. Здание имеет три этажа, площадь 677 кв. м», — сказано в объявлении на «Авито».

Судя по фотографиям, иллюстрирующим объявление, на продажу выставили комплекс «Брудершафт» в Сосновском районе, находящийся в 10 км от Челябинска. Стоимость объекта составляет 20 млн 990 тысяч рублей.

Также, как недавно писало URA.RU, в Челябинске на продажу за 45 млн рублей выставлена сауна «Одиссей». Банный комплекс расположен в Шершнях.