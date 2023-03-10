В Екатеринбурге загорелась строящаяся высотка. Фото, видео

11 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на девятом этаже строящегося здания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга загорелась строящееся многоэтажное здание. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Пожар в строящемся здании на улице Тенистая, 8А. Сейчас по всему району начинает распространяться небольшой запах гари», — рассказал читатель URA.RU. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что на девятом этаже строящегося здания загорелся пенопласт. «Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. На ликвидацию возгорания привлечены семь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава», — рассказали спасатели. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга загорелась строящееся многоэтажное здание. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Пожар в строящемся здании на улице Тенистая, 8А. Сейчас по всему району начинает распространяться небольшой запах гари», — рассказал читатель URA.RU. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что на девятом этаже строящегося здания загорелся пенопласт. «Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. На ликвидацию возгорания привлечены семь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава», — рассказали спасатели.