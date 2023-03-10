10 марта 2023

В Екатеринбурге загорелась строящаяся высотка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в 12 этажном доме в Екатеринбурге, март 2012 года. Архив, последствия взрыва, после пожара, многоэтажка, жилой дом
Пожар произошел на девятом этаже строящегося здания (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга загорелась строящееся многоэтажное здание. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Пожар в строящемся здании на улице Тенистая, 8А. Сейчас по всему району начинает распространяться небольшой запах гари», — рассказал читатель URA.RU.

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что на девятом этаже строящегося здания загорелся пенопласт. «Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. На ликвидацию возгорания привлечены семь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава», — рассказали спасатели.

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Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга загорелась строящееся многоэтажное здание. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Пожар в строящемся здании на улице Тенистая, 8А. Сейчас по всему району начинает распространяться небольшой запах гари», — рассказал читатель URA.RU. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что на девятом этаже строящегося здания загорелся пенопласт. «Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. На ликвидацию возгорания привлечены семь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава», — рассказали спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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