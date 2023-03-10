Пожар произошел на девятом этаже строящегося здания (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга загорелась строящееся многоэтажное здание. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«Пожар в строящемся здании на улице Тенистая, 8А. Сейчас по всему району начинает распространяться небольшой запах гари», — рассказал читатель URA.RU.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что на девятом этаже строящегося здания загорелся пенопласт. «Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало. На ликвидацию возгорания привлечены семь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава», — рассказали спасатели.
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