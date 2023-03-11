В Пермском крае выставили на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений.
«Шикарный трехэтажный коттедж расположен в д. Кондратово, коттеджном поселке „Новая слобода“. На первом этаже находятся большой бассейн, финская сауна, спортзал. На втором — кабинет с камином, гостевая комната, зимний сад и кладовая. На третьем — три спальни», — говорится в объявлении.
В шаговой доступности от коттеджа расположены поликлиника, спортивный комплекс, школа, аптеки и детские сады. Владелец продает дом за 42 миллиона рублей.
В Пермском крае выставили на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений. «Шикарный трехэтажный коттедж расположен в д. Кондратово, коттеджном поселке „Новая слобода“. На первом этаже находятся большой бассейн, финская сауна, спортзал. На втором — кабинет с камином, гостевая комната, зимний сад и кладовая. На третьем — три спальни», — говорится в объявлении. В шаговой доступности от коттеджа расположены поликлиника, спортивный комплекс, школа, аптеки и детские сады. Владелец продает дом за 42 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с хамамом и инфракрасной сауной. Цена дома — 59 млн 900 тысяч рублей.