Цена коттеджа — 42 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае выставили на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений.

«Шикарный трехэтажный коттедж расположен в д. Кондратово, коттеджном поселке „Новая слобода“. На первом этаже находятся большой бассейн, финская сауна, спортзал. На втором — кабинет с камином, гостевая комната, зимний сад и кладовая. На третьем — три спальни», — говорится в объявлении.

В шаговой доступности от коттеджа расположены поликлиника, спортивный комплекс, школа, аптеки и детские сады. Владелец продает дом за 42 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с хамамом и инфракрасной сауной. Цена дома — 59 млн 900 тысяч рублей.

Коттедж находится в деревне Кондратово Сайт Avito

На втором этаже коттеджа есть зимний сад Сайт Avito

В объявлении владелец указал, что в доме есть бассейн Сайт Avito

Финская сауна находится на первом этаже Сайт Avito