11 марта 2023
10 марта 2023

В Пермском крае продают коттедж с финской сауной и бассейном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Цена коттеджа — 42 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

В Пермском крае выставили на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений.

«Шикарный трехэтажный коттедж расположен в д. Кондратово, коттеджном поселке „Новая слобода“. На первом этаже находятся большой бассейн, финская сауна, спортзал. На втором — кабинет с камином, гостевая комната, зимний сад и кладовая. На третьем — три спальни», — говорится в объявлении.

В шаговой доступности от коттеджа расположены поликлиника, спортивный комплекс, школа, аптеки и детские сады. Владелец продает дом за 42 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с хамамом и инфракрасной сауной. Цена дома — 59 млн 900 тысяч рублей.

Коттедж находится в деревне Кондратово
На втором этаже коттеджа есть зимний сад
В объявлении владелец указал, что в доме есть бассейн
Финская сауна находится на первом этаже
Также в доме есть маленький спортзал с тренажерами

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В Пермском крае выставили на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений. «Шикарный трехэтажный коттедж расположен в д. Кондратово, коттеджном поселке „Новая слобода“. На первом этаже находятся большой бассейн, финская сауна, спортзал. На втором — кабинет с камином, гостевая комната, зимний сад и кладовая. На третьем — три спальни», — говорится в объявлении. В шаговой доступности от коттеджа расположены поликлиника, спортивный комплекс, школа, аптеки и детские сады. Владелец продает дом за 42 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продают трехэтажный коттедж с хамамом и инфракрасной сауной. Цена дома — 59 млн 900 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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