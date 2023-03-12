12 марта 2023
11 марта 2023

В ХМАО банк «Открытие» без согласия пенсионера оформил на него страховку и кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, финансы, деньги
Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен в полном объеме Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) банк «Открытие» при оформлении пенсионной карты продал мужчине страховку и оформил на него кредит в 130 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В 2017 году пенсионер обратился в банк для оформления пенсионной карты. Между тем сотрудником банка, помимо указанной услуги, был оформлен кредитный договор на сумму свыше 130 тысяч рублей, а также страхование жизни и юридическая помощь в качестве дополнительных услуг. При этом банковская карта с выданными в долг денежными средствами пенсионеру не передавалась, деньгами он не пользовался», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, пенсионер в силу преклонного возраста не смог разобраться в сложной терминологии и подписал документы. После этого мужчина пять лет убеждал сотрудников банка помочь в решении вопроса с расторжением договора, но не нашел отклика у сотрудников коммерческой организации. «В целях защиты прав пенсионера межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать кредитный договор и договора на оказание дополнительных услуг недействительными, а также возвратить пенсионеру удержанные банком суммы в счет его погашения», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута пожаловался Набиуллиной на банк «Открытие». Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат.

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В Нефтеюганске (ХМАО) банк «Открытие» при оформлении пенсионной карты продал мужчине страховку и оформил на него кредит в 130 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «В 2017 году пенсионер обратился в банк для оформления пенсионной карты. Между тем сотрудником банка, помимо указанной услуги, был оформлен кредитный договор на сумму свыше 130 тысяч рублей, а также страхование жизни и юридическая помощь в качестве дополнительных услуг. При этом банковская карта с выданными в долг денежными средствами пенсионеру не передавалась, деньгами он не пользовался», — сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, пенсионер в силу преклонного возраста не смог разобраться в сложной терминологии и подписал документы. После этого мужчина пять лет убеждал сотрудников банка помочь в решении вопроса с расторжением договора, но не нашел отклика у сотрудников коммерческой организации. «В целях защиты прав пенсионера межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать кредитный договор и договора на оказание дополнительных услуг недействительными, а также возвратить пенсионеру удержанные банком суммы в счет его погашения», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута пожаловался Набиуллиной на банк «Открытие». Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат.
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