В ХМАО банк «Открытие» без согласия пенсионера оформил на него страховку и кредит

Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен в полном объеме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) банк «Открытие» при оформлении пенсионной карты продал мужчине страховку и оформил на него кредит в 130 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В 2017 году пенсионер обратился в банк для оформления пенсионной карты. Между тем сотрудником банка, помимо указанной услуги, был оформлен кредитный договор на сумму свыше 130 тысяч рублей, а также страхование жизни и юридическая помощь в качестве дополнительных услуг. При этом банковская карта с выданными в долг денежными средствами пенсионеру не передавалась, деньгами он не пользовался», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, пенсионер в силу преклонного возраста не смог разобраться в сложной терминологии и подписал документы. После этого мужчина пять лет убеждал сотрудников банка помочь в решении вопроса с расторжением договора, но не нашел отклика у сотрудников коммерческой организации. «В целях защиты прав пенсионера межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать кредитный договор и договора на оказание дополнительных услуг недействительными, а также возвратить пенсионеру удержанные банком суммы в счет его погашения», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута пожаловался Набиуллиной на банк «Открытие». Мужчина уверен, что сотрудники банка продали ему при оформлении автокредита ненужную услугу, которая стоила ему дополнительных трат.