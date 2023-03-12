12 марта 2023
11 марта 2023

Челябинский депутат-фронтовик навестил земляка в госпитале. Фото

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков поможет перевести земляка на лечение в Челябинскую область Фото:
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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на фронте, навестил земляка из Снежинска в военном госпитале. Как написал депутат 13 марта в социальных сетях, на военного сбросили гранату с дрона.

«Навестил в госпитале земляка. Андрей из Снежинска восстанавливается после ранения, которое получил в январе — дрон скинул гранату прямо ему под ноги. Передал Андрею привет от всех бойцов, поговорили с ним о Снежинске, где мне довелось работать, и даже нашли общих знакомых. Обменялись номерами — будем на связи», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Рассказывая о ранении земляка, Голиков отметил его мужество. После того, как граната разорвалась, военный полз на руках, истекая кровью. Российские разведчики спасли его. Раненному наложили жгут, перевязали и отправили в госпиталь. После 4-часовой операции врачи смогли сохранить снежинцу ноги.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, когда в России проходила частичная мобилизация. Он прошел курсы боевого слаживания и попал в морскую пехоту. После он обучился на оператора БПЛА, а недавно попробовал себя в новом военном амплуа — он выстрелил из артиллерийской установки.

Олег Голиков (справа) и боец Андрей из Снежинска (слева) обменялись номерами телефонов
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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на фронте, навестил земляка из Снежинска в военном госпитале. Как написал депутат 13 марта в социальных сетях, на военного сбросили гранату с дрона. «Навестил в госпитале земляка. Андрей из Снежинска восстанавливается после ранения, которое получил в январе — дрон скинул гранату прямо ему под ноги. Передал Андрею привет от всех бойцов, поговорили с ним о Снежинске, где мне довелось работать, и даже нашли общих знакомых. Обменялись номерами — будем на связи», — написал Голиков в своем telegram-канале. Рассказывая о ранении земляка, Голиков отметил его мужество. После того, как граната разорвалась, военный полз на руках, истекая кровью. Российские разведчики спасли его. Раненному наложили жгут, перевязали и отправили в госпиталь. После 4-часовой операции врачи смогли сохранить снежинцу ноги. Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, когда в России проходила частичная мобилизация. Он прошел курсы боевого слаживания и попал в морскую пехоту. После он обучился на оператора БПЛА, а недавно попробовал себя в новом военном амплуа — он выстрелил из артиллерийской установки.
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