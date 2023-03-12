12 марта 2023

В тюменской деревне объявят карантин по смертельной инфекции

В деревне Белая Дуброва Тюменской области на два месяца введут карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, зона карантина, внимание зона карантина
Возбудителя бешенство обнаружили на одном из подворий в деревне Белая Дуброва Фото:

Карантин по бешенству сроком на 60 дней с 13 марта установят в деревне Белая Дуброва Нижнетавдинского района Тюменской области. Соответствующий проект постановления подготовлен управлением ветеринарии региона, но пока официально не опубликован.

«Установить с 13 марта ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории очага, расположенного в пределах личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, деревня Белая Дуброва, улица Мира, дом 21. А также неблагополучного пункта — территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 3 км», — говорится в проекте постановления властей.

Карантин будет установлен на 60 дней. В этот срок в очаге будут запрещены мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных (ярмарки, выставки и прочее), которые восприимчивы к инфекции.

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Карантин по бешенству сроком на 60 дней с 13 марта установят в деревне Белая Дуброва Нижнетавдинского района Тюменской области. Соответствующий проект постановления подготовлен управлением ветеринарии региона, но пока официально не опубликован. «Установить с 13 марта ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории очага, расположенного в пределах личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, деревня Белая Дуброва, улица Мира, дом 21. А также неблагополучного пункта — территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 3 км», — говорится в проекте постановления властей. Карантин будет установлен на 60 дней. В этот срок в очаге будут запрещены мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных (ярмарки, выставки и прочее), которые восприимчивы к инфекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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