13 марта 2023

Из военкомата Нижневартовска в зону СВО отправляется группа контрактников

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Добровольцы из ХМАО отправляются на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили необычное оживление около городского военкомата. К зданию подъехали машины полиции, скорой помощи. В приемной городского военного комиссариата корреспонденту URA.RU объяснили, что сегодня группа контрактников из Нижневартовска отправляется на СВО.

«Сегодня идет отправка группы добровольцев из 20 человек в зону СВО. В соответствии с правилами, привлечены спецслужбы: полиция, скорая медицинская помощь», — пояснили агентству в военкомате.

Очевидцы рассказывают, что около здания военкомата много людей в военной форме. Отправка проходит под песни Олега Газманова.

Ранее URA.RU сообщало, что первая группа добровольцев из Нижневартовска отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города пообещал, что их родственники военнослужащих не будут ни в чем нуждаться.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили необычное оживление около городского военкомата. К зданию подъехали машины полиции, скорой помощи. В приемной городского военного комиссариата корреспонденту URA.RU объяснили, что сегодня группа контрактников из Нижневартовска отправляется на СВО. «Сегодня идет отправка группы добровольцев из 20 человек в зону СВО. В соответствии с правилами, привлечены спецслужбы: полиция, скорая медицинская помощь», — пояснили агентству в военкомате. Очевидцы рассказывают, что около здания военкомата много людей в военной форме. Отправка проходит под песни Олега Газманова. Ранее URA.RU сообщало, что первая группа добровольцев из Нижневартовска отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города пообещал, что их родственники военнослужащих не будут ни в чем нуждаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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