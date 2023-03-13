Из военкомата Нижневартовска в зону СВО отправляется группа контрактников

14 марта 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Добровольцы из ХМАО отправляются на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили необычное оживление около городского военкомата. К зданию подъехали машины полиции, скорой помощи. В приемной городского военного комиссариата корреспонденту URA.RU объяснили, что сегодня группа контрактников из Нижневартовска отправляется на СВО. «Сегодня идет отправка группы добровольцев из 20 человек в зону СВО. В соответствии с правилами, привлечены спецслужбы: полиция, скорая медицинская помощь», — пояснили агентству в военкомате. Очевидцы рассказывают, что около здания военкомата много людей в военной форме. Отправка проходит под песни Олега Газманова. Ранее URA.RU сообщало, что первая группа добровольцев из Нижневартовска отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города пообещал, что их родственники военнослужащих не будут ни в чем нуждаться.

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили необычное оживление около городского военкомата. К зданию подъехали машины полиции, скорой помощи. В приемной городского военного комиссариата корреспонденту URA.RU объяснили, что сегодня группа контрактников из Нижневартовска отправляется на СВО. «Сегодня идет отправка группы добровольцев из 20 человек в зону СВО. В соответствии с правилами, привлечены спецслужбы: полиция, скорая медицинская помощь», — пояснили агентству в военкомате. Очевидцы рассказывают, что около здания военкомата много людей в военной форме. Отправка проходит под песни Олега Газманова. Ранее URA.RU сообщало, что первая группа добровольцев из Нижневартовска отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города пообещал, что их родственники военнослужащих не будут ни в чем нуждаться.