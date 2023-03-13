Из военкомата Нижневартовска в зону СВО отправляется группа контрактников

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили необычное оживление около городского военкомата. К зданию подъехали машины полиции, скорой помощи. В приемной городского военного комиссариата корреспонденту URA.RU объяснили, что сегодня группа контрактников из Нижневартовска отправляется на СВО.
«Сегодня идет отправка группы добровольцев из 20 человек в зону СВО. В соответствии с правилами, привлечены спецслужбы: полиция, скорая медицинская помощь», — пояснили агентству в военкомате.
Очевидцы рассказывают, что около здания военкомата много людей в военной форме. Отправка проходит под песни Олега Газманова.
Ранее URA.RU сообщало, что первая группа добровольцев из Нижневартовска отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города пообещал, что их родственники военнослужащих не будут ни в чем нуждаться.
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