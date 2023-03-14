Пермское УФАС защитило детский санаторий от недобросовестной компании

15 марта 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Компания «Стройремонт» безуспешно пыталась обжаловать решение пермского краевого УФАС в судах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермское ООО «Стройремонт» включено в реестр недобросовестных подрядчиков за отказ убирать помещения детского санатория. Жалобу на компанию в региональное УФАС подала пермская краевая детская клиническая больница. Учреждение пояснило, что между ООО «Стройремонт» и санаторием «Орленок» был заключен договор, от исполнения которого подрядчик отказался. Об этом сообщается на официальной странице антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Контракт между сторонами на сумму более 2,8 млн рублей был заключен в январе 2022 года. Планировалось, что подрядчик будет исполнять услуги с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2023 года. Спустя полгода после начала оказания услуг ООО „Стройремонт“ обратилось к заказчику с предложением увеличить стоимость контракта. Получив отказ, подрядная организация в одностороннем порядке отказалась от его исполнения», — говорится в сообщении пресс-службы пермского УФАС. Свое решение компания «Стройремонт» объяснила сложившейся экономической ситуацией и подорожанием расходных материалов. При этом юрлицо не смогло предоставить в УФАС «доказательства существенного повышения стоимости средств, необходимых для оказания услуг по контракту». Антимонопольное ведомство включило ООО «Стройремонт» в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на два года. Компания пыталась оспорить решение УФАС в судах, однако решение антимонопольного ведомства было признано судом законным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское ООО «Стройремонт» включено в реестр недобросовестных подрядчиков за отказ убирать помещения детского санатория. Жалобу на компанию в региональное УФАС подала пермская краевая детская клиническая больница. Учреждение пояснило, что между ООО «Стройремонт» и санаторием «Орленок» был заключен договор, от исполнения которого подрядчик отказался. Об этом сообщается на официальной странице антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Контракт между сторонами на сумму более 2,8 млн рублей был заключен в январе 2022 года. Планировалось, что подрядчик будет исполнять услуги с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2023 года. Спустя полгода после начала оказания услуг ООО „Стройремонт“ обратилось к заказчику с предложением увеличить стоимость контракта. Получив отказ, подрядная организация в одностороннем порядке отказалась от его исполнения», — говорится в сообщении пресс-службы пермского УФАС. Свое решение компания «Стройремонт» объяснила сложившейся экономической ситуацией и подорожанием расходных материалов. При этом юрлицо не смогло предоставить в УФАС «доказательства существенного повышения стоимости средств, необходимых для оказания услуг по контракту». Антимонопольное ведомство включило ООО «Стройремонт» в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на два года. Компания пыталась оспорить решение УФАС в судах, однако решение антимонопольного ведомства было признано судом законным.