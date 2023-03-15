Опубликовано видео из российского самолета в момент пролета американского дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В соцсетях опубликовали видео из Су-27 в момент пролета американского дрона Фото:

Появились кадры, предположительно, из российского самолета Су-27. На них видно, как мимо пролетает американский беспилотник MQ-9. Видео распространено в российских telegram-каналах.

Ранее в США опубликовали видео, на котором смоделировали момент падения беспилотника. Видеозапись транслировал американский канал CBS News.

Американский беспилотник MQ-9 был замечен утром 14 марта над акваторией Черного моря. По информации Минобороны РФ, БПЛА двигался по направлению к российской границе. В результате маневрирования дрон потерял управление и потерпел крушение, передает Nation News. Российские истребители не вступали в контакт с беспилотником. В Белом доме заявили, что беспилотник не пересекал российскую границу, не нес на себе вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что разведданные собирались для помощи Киеву.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Появились кадры, предположительно, из российского самолета Су-27. На них видно, как мимо пролетает американский беспилотник MQ-9. Видео распространено в российских telegram-каналах. Ранее в США опубликовали видео, на котором смоделировали момент падения беспилотника. Видеозапись транслировал американский канал CBS News. Американский беспилотник MQ-9 был замечен утром 14 марта над акваторией Черного моря. По информации Минобороны РФ, БПЛА двигался по направлению к российской границе. В результате маневрирования дрон потерял управление и потерпел крушение, передает Nation News. Российские истребители не вступали в контакт с беспилотником. В Белом доме заявили, что беспилотник не пересекал российскую границу, не нес на себе вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что разведданные собирались для помощи Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...