Опубликовано видео из российского самолета в момент пролета американского дрона

15 марта 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

В соцсетях опубликовали видео из Су-27 в момент пролета американского дрона Фото: Министерство обороны Великобритании Появились кадры, предположительно, из российского самолета Су-27. На них видно, как мимо пролетает американский беспилотник MQ-9. Видео распространено в российских telegram-каналах. Ранее в США опубликовали видео, на котором смоделировали момент падения беспилотника. Видеозапись транслировал американский канал CBS News. Американский беспилотник MQ-9 был замечен утром 14 марта над акваторией Черного моря. По информации Минобороны РФ, БПЛА двигался по направлению к российской границе. В результате маневрирования дрон потерял управление и потерпел крушение, передает Nation News. Российские истребители не вступали в контакт с беспилотником. В Белом доме заявили, что беспилотник не пересекал российскую границу, не нес на себе вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что разведданные собирались для помощи Киеву.

Появились кадры, предположительно, из российского самолета Су-27. На них видно, как мимо пролетает американский беспилотник MQ-9. Видео распространено в российских telegram-каналах. Ранее в США опубликовали видео, на котором смоделировали момент падения беспилотника. Видеозапись транслировал американский канал CBS News. Американский беспилотник MQ-9 был замечен утром 14 марта над акваторией Черного моря. По информации Минобороны РФ, БПЛА двигался по направлению к российской границе. В результате маневрирования дрон потерял управление и потерпел крушение, передает Nation News. Российские истребители не вступали в контакт с беспилотником. В Белом доме заявили, что беспилотник не пересекал российскую границу, не нес на себе вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что разведданные собирались для помощи Киеву.