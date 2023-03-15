Опубликовано видео из российского самолета в момент пролета американского дрона

Появились кадры, предположительно, из российского самолета Су-27. На них видно, как мимо пролетает американский беспилотник MQ-9. Видео распространено в российских telegram-каналах.
Ранее в США опубликовали видео, на котором смоделировали момент падения беспилотника. Видеозапись транслировал американский канал CBS News.
Американский беспилотник MQ-9 был замечен утром 14 марта над акваторией Черного моря. По информации Минобороны РФ, БПЛА двигался по направлению к российской границе. В результате маневрирования дрон потерял управление и потерпел крушение, передает Nation News. Российские истребители не вступали в контакт с беспилотником. В Белом доме заявили, что беспилотник не пересекал российскую границу, не нес на себе вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что разведданные собирались для помощи Киеву.
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