В США показали, как американский дрон разбился в Черном море

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, беспилотник, военный самолет, nato, солдаты нато, mq-9 reaper
В США смоделировали падение беспилотника в акватории Черного моря Фото:

В США с помощью компьютерной графики смоделировали момент падения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Видео публикует американский канал CBS News.

Американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. В Белом доме также уточнили, что дрон не нес вооружений и выполнял только разведывательные задачи, передает RT. Посол РФ в Вашингтоне заявил, что американский беспилотник собирал разведданные для Украины. По информации Минобороны РФ, после обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате собственных маневров перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

Беспилотник MQ-9 Reaper способен вести разведку над целым регионом. По информации западных СМИ, такой дрон может стоить порядка 14 млн долларов.

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В США с помощью компьютерной графики смоделировали момент падения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Видео публикует американский канал CBS News. Американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. В Белом доме также уточнили, что дрон не нес вооружений и выполнял только разведывательные задачи, передает RT. Посол РФ в Вашингтоне заявил, что американский беспилотник собирал разведданные для Украины. По информации Минобороны РФ, после обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате собственных маневров перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Беспилотник MQ-9 Reaper способен вести разведку над целым регионом. По информации западных СМИ, такой дрон может стоить порядка 14 млн долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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