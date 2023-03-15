В США показали, как американский дрон разбился в Черном море

15 марта 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

В США смоделировали падение беспилотника в акватории Черного моря Фото: miliman/pickupimage.com В США с помощью компьютерной графики смоделировали момент падения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Видео публикует американский канал CBS News. Американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. В Белом доме также уточнили, что дрон не нес вооружений и выполнял только разведывательные задачи, передает RT. Посол РФ в Вашингтоне заявил, что американский беспилотник собирал разведданные для Украины. По информации Минобороны РФ, после обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате собственных маневров перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Беспилотник MQ-9 Reaper способен вести разведку над целым регионом. По информации западных СМИ, такой дрон может стоить порядка 14 млн долларов.

В США с помощью компьютерной графики смоделировали момент падения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем. Видео публикует американский канал CBS News. Американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. В США сообщили, что он не нарушал российское воздушное пространство. В Белом доме также уточнили, что дрон не нес вооружений и выполнял только разведывательные задачи, передает RT. Посол РФ в Вашингтоне заявил, что американский беспилотник собирал разведданные для Украины. По информации Минобороны РФ, после обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате собственных маневров перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Беспилотник MQ-9 Reaper способен вести разведку над целым регионом. По информации западных СМИ, такой дрон может стоить порядка 14 млн долларов.