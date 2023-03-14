Американского ветерана возмутили слова Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма

Ветеран ВС США Дрейвен: риторика Пентагона по инциденту с БПЛА у Крыма безумна

15 марта 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Заявление Пентагона о столкновении российского истребителя с беспилотником легко опровергается, считает Ноктис Дрейвен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заявление Пентагона о столкновении российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем легко опровергается. Об этом заявил американский военный Ноктис Дрейвен, отметив, что российскому пилоту не имело смысла рисковать жизнью и самолетом ради уничтожения беспилотника. «Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается», — написал Дрейвен в Twitter. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер заявил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. После этого в Белом доме сообщили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником. По информации ведомства, после обнаружения беспилотника в районе Крыма, в воздух были подняты истребители. Далее американский БПЛА перешел в неуправляемый режим и столкнулся с водной поверхностью.

Заявление Пентагона о столкновении российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем легко опровергается. Об этом заявил американский военный Ноктис Дрейвен, отметив, что российскому пилоту не имело смысла рисковать жизнью и самолетом ради уничтожения беспилотника. «Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается», — написал Дрейвен в Twitter. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер заявил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. После этого в Белом доме сообщили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником. По информации ведомства, после обнаружения беспилотника в районе Крыма, в воздух были подняты истребители. Далее американский БПЛА перешел в неуправляемый режим и столкнулся с водной поверхностью.