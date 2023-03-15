15 марта 2023

Разработанный в Челябинске искусственный интеллект будет следить за СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложенный алгоритм сэкономит время на поиске новостей Фото:

В Челябинске прошел хакатон, в рамках которого команда участников создала чат-бот с элементами искусственного интеллекта для отслеживания публикаций СМИ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании-организатора «Наполеон IT», разработка позволит пользователю быстро получать подборку новостных сообщений.

«Победителями хакатона стала команда Levart из университета ИТМО (Санкт-Петербург). Участники создали бот, благодаря которому можно в несколько кликов получать подборку релевантных мероприятий, чтобы выбрать, куда отправиться», — отметили URA.RU в «Наполеон IT».

Как URA.RU рассказал представитель команды Иван Самосевич, написанный алгоритм будет «просматривать» заданные пользователем сайты, паблики соцсетей и telegram-каналы, отправлять полученные тексты нейросети ChatGPT. В итоге извлеченное нейросетью на основе информации резюме из статей человек получит в виде сообщения telegram-бота.

Разработчики отметили, что длинные посты алгоритм сжимает до одного предложения с наиболее важной информацией. В перспективе команда планирует доработать продукт. Ему добавят возможности переводить данные на другие языки, напоминать про дедлайны, интегрируют в планировщики и в систему голосового помощника Алиса от «Яндекса». Также созданный сервис в будущем сможет делать подборки новостей и мероприятий по интересам.

Хакатон школа GigaSchool провела на площадке Южно-Уральского госуниверситета. Партнерами выступили IT-Park, Yandex Cloud, компании «Аспро», Теко» и AI Talent Hub. Концепцию мероприятия описал основатель «Наполеон IT» Руслан Ахтямов, отметивший, что ChatGPT способна упростить для человека решение рутинных задач.

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В Челябинске прошел хакатон, в рамках которого команда участников создала чат-бот с элементами искусственного интеллекта для отслеживания публикаций СМИ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании-организатора «Наполеон IT», разработка позволит пользователю быстро получать подборку новостных сообщений. «Победителями хакатона стала команда Levart из университета ИТМО (Санкт-Петербург). Участники создали бот, благодаря которому можно в несколько кликов получать подборку релевантных мероприятий, чтобы выбрать, куда отправиться», — отметили URA.RU в «Наполеон IT». Как URA.RU рассказал представитель команды Иван Самосевич, написанный алгоритм будет «просматривать» заданные пользователем сайты, паблики соцсетей и telegram-каналы, отправлять полученные тексты нейросети ChatGPT. В итоге извлеченное нейросетью на основе информации резюме из статей человек получит в виде сообщения telegram-бота. Разработчики отметили, что длинные посты алгоритм сжимает до одного предложения с наиболее важной информацией. В перспективе команда планирует доработать продукт. Ему добавят возможности переводить данные на другие языки, напоминать про дедлайны, интегрируют в планировщики и в систему голосового помощника Алиса от «Яндекса». Также созданный сервис в будущем сможет делать подборки новостей и мероприятий по интересам. Хакатон школа GigaSchool провела на площадке Южно-Уральского госуниверситета. Партнерами выступили IT-Park, Yandex Cloud, компании «Аспро», Теко» и AI Talent Hub. Концепцию мероприятия описал основатель «Наполеон IT» Руслан Ахтямов, отметивший, что ChatGPT способна упростить для человека решение рутинных задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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